  • Tod in Chemnitzer Pflegeheim: So kam Seniorin ums Leben

Das Pflegeheim eröffnete 2018. Rund 150 Menschen leben derzeit dort. Bild: Harry Haertel
Das Pflegeheim eröffnete 2018. Rund 150 Menschen leben derzeit dort. Bild: Harry Haertel
Chemnitz
Tod in Chemnitzer Pflegeheim: So kam Seniorin ums Leben
Von Benjamin Lummer und Denise Märkisch
Am Sonntag wurde eine 91-Jährige offenbar vorsätzlich von einem Pfleger getötet. Ermittelt wird wegen Totschlags. Auch die Einrichtung äußert sich zu dem mutmaßlichen Verbrechen.

Zwei Tage nach dem gewaltsamen Tod einer 91-Jährigen, die in dem Pflegeheim "Haus Steinbachhof" an der Zschopauer Straße wohnte, nennt Oberstaatsanwalt Wolfgang Klein Details. Auf Anfrage von "Freie Presse" teilt er mit, dass die Frau nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erdrosselt wurde. Man ermittle wegen Totschlags. Damit wird die...
