Tod in Chemnitzer Pflegeheim: So kam Seniorin ums Leben

Am Sonntag wurde eine 91-Jährige offenbar vorsätzlich von einem Pfleger getötet. Ermittelt wird wegen Totschlags. Auch die Einrichtung äußert sich zu dem mutmaßlichen Verbrechen.

Zwei Tage nach dem gewaltsamen Tod einer 91-Jährigen, die in dem Pflegeheim "Haus Steinbachhof" an der Zschopauer Straße wohnte, nennt Oberstaatsanwalt Wolfgang Klein Details. Auf Anfrage von "Freie Presse" teilt er mit, dass die Frau nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erdrosselt wurde. Man ermittle wegen Totschlags. Damit wird die... Zwei Tage nach dem gewaltsamen Tod einer 91-Jährigen, die in dem Pflegeheim "Haus Steinbachhof" an der Zschopauer Straße wohnte, nennt Oberstaatsanwalt Wolfgang Klein Details. Auf Anfrage von "Freie Presse" teilt er mit, dass die Frau nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erdrosselt wurde. Man ermittle wegen Totschlags. Damit wird die...