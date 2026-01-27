MENÜ
  • Getötete Seniorin in Chemnitzer Pflegeheim: Polizei rätselt über das Motiv

Die Tat geschah in einem Pflegeheim im Stadtteil Bernsdorf. Bild: Harry Härtel
Die Tat geschah in einem Pflegeheim im Stadtteil Bernsdorf. Bild: Harry Härtel
Chemnitz
Getötete Seniorin in Chemnitzer Pflegeheim: Polizei rätselt über das Motiv
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Gut eine Woche nach der Tat haben die Ermittler noch keine Antwort darauf, warum der Pfleger die 91-Jährige mutmaßlich erdrosselte. In einem Punkt geben sie indes Entwarnung.

Er soll eine 91-jährige Bewohnerin erdrosselt haben und sitzt deswegen in Untersuchungshaft: Gut eine Woche nach dem Verbrechen in einem Chemnitzer Pflegeheim dauern die Ermittlungen gegen einen Pfleger an. Rätselhaft bleibt die Frage des Warum. „Wir haben keine Erklärung für das Motiv“, sagt Oberstaatsanwalt Wolfgang Klein der „Freien...
