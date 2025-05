Chemnitztalradweg: Warum bleibt der Auerswalder Mühlenkeller geschlossen?

Die Bauvorschriften wurden dem beliebten Ausflugslokal im Chemnitztal zum Verhängnis. Eigentümer Matthias Gluba entschied sich gegen den Umbau. Aber es gibt Ausnahmen für eine Öffnung.

Die Sonne lacht: Radler, Spaziergänger und Skater sind gern auf dem Chemnitztalradweg zwischen Chemnitz und Claußnitz unterwegs. Vor allem am Wochenende sieht man Ausflügler. Bei schönem Wetter laden Imbissstände zum Besuch ein. So der Radlertreff Stransky am Museumsbahnhof Markersdorf-Taura oder der Imbiss „Zum Dampfkessel“ am ehemaligen...