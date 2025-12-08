Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Circuit Smash: Erstes Roboter-Kampf-Turnier in Chemnitz angekündigt

Im Training schonten sich die Kontrahenten nicht und nahmen einigen Schaden in Kauf.
Im Training schonten sich die Kontrahenten nicht und nahmen einigen Schaden in Kauf. Bild: Marcus Legner
Jenny Lorenz (24) und Simon Günther (23) tüfteln vor dem Training an ihren Bots.
Jenny Lorenz (24) und Simon Günther (23) tüfteln vor dem Training an ihren Bots. Bild: Marcus Legner
Bei den Duellen schieben und werfen sich die Bots umher oder beschädigen sich auf andere Weise gegenseitig.
Bei den Duellen schieben und werfen sich die Bots umher oder beschädigen sich auf andere Weise gegenseitig. Bild: Marcus Legner
Chemnitz
Circuit Smash: Erstes Roboter-Kampf-Turnier in Chemnitz angekündigt
Redakteur
Von Erik Anke
Am 13. und 14. Dezember findet in Chemnitz der erste Roboterschaukampf statt. 27 Bots aus drei Ländern sind angemeldet.

Wenn die jungen Männer von Circuit Smash Chemnitz loslegen, surrt und knallt es. Simon Günther und Maximilian Mehner stehen sich gegenüber. Zwischen ihnen ist das Schlachtfeld, abgeschirmt durch dicke Plexiglaswände. Beide steuern je einen kleinen Roboter (kurz Bot) und versuchen gegenseitig den des anderen lahm zu legen. Funken sprühen. Am...
