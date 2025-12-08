Circuit Smash: Erstes Roboter-Kampf-Turnier in Chemnitz angekündigt

Am 13. und 14. Dezember findet in Chemnitz der erste Roboterschaukampf statt. 27 Bots aus drei Ländern sind angemeldet.

Wenn die jungen Männer von Circuit Smash Chemnitz loslegen, surrt und knallt es. Simon Günther und Maximilian Mehner stehen sich gegenüber. Zwischen ihnen ist das Schlachtfeld, abgeschirmt durch dicke Plexiglaswände. Beide steuern je einen kleinen Roboter (kurz Bot) und versuchen gegenseitig den des anderen lahm zu legen. Funken sprühen. Am...