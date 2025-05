Claußnitz: Pedelec-Fahrer fährt auf Mercedes auf

Zuvor soll der Pkw-Fahrer den Radler überholt und kurz darauf unvermittelt angehalten haben.

Claußnitz.

Bei einem Unfall, der sich am Sonntagmittag auf der Chemnitztalstraße (B 107) ereignet hat, ist ein Pedelec-Fahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein 82-jähriger Mercedes-Fahrer, der am Sonntag in Richtung Chemnitz unterwegs war, gegen 12.55 Uhr in Höhe des Claußnitzer Steinbruchs einen 55-jährigen Pedelec-Fahrer überholt und anschließend nach dem derzeitigen Kenntnisstand mit seinem Pkw unvermittelt vor dem Radfahrer angehalten. Der Pedelec-Fahrer habe nicht mehr ausweichen können und sei auf den stehenden Pkw aufgefahren. Dabei erlitt der 55-jährige Zweiradfahrer laut Polizei leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro. (mib)