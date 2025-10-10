„Da sagt noch einer, die Erzgebirger seien verschlossen“: Autor Christian Sünderwald über seinen neuen Thriller, Lost Places und seine neue Heimat

Neukirchen. Am 24. Oktober liest der in Neukirchen lebende Autor Christian Sünderwald in der Gemeindebibliothek aus seinem Roman „Die Spur der Ratten“. Julia Grunwald hat mit ihm über die Faszination verlassener Orte und seine Liebe für Neukirchen gesprochen.

Freie Presse: Herr Sünderwald, Sie lesen in Neukirchen aus Ihrem Roman „Spur der Ratten“. Es geht um Self-Made-Millionäre, Geheimdienste und ehemalige NS-Funktionäre. Keine leichten Themen. Warum sollten es gerade diese für Ihren Roman sein? Freie Presse: Herr Sünderwald, Sie lesen in Neukirchen aus Ihrem Roman „Spur der Ratten“. Es geht um Self-Made-Millionäre, Geheimdienste und ehemalige NS-Funktionäre. Keine leichten Themen. Warum sollten es gerade diese für Ihren Roman sein?