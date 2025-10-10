Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Da sagt noch einer, die Erzgebirger seien verschlossen“: Autor Christian Sünderwald über seinen neuen Thriller, Lost Places und seine neue Heimat

Der in Neukirchen lebende Autor Christian Sünderwald liest am 24. Oktober in der Bibliothek Neukirchen.
Der in Neukirchen lebende Autor Christian Sünderwald liest am 24. Oktober in der Bibliothek Neukirchen. Bild: Christian Sünderwald
Chemnitz Umland
„Da sagt noch einer, die Erzgebirger seien verschlossen“: Autor Christian Sünderwald über seinen neuen Thriller, Lost Places und seine neue Heimat
Redakteur
Von Julia Grunwald
Neukirchen. Am 24. Oktober liest der in Neukirchen lebende Autor Christian Sünderwald in der Gemeindebibliothek aus seinem Roman „Die Spur der Ratten“. Julia Grunwald hat mit ihm über die Faszination verlassener Orte und seine Liebe für Neukirchen gesprochen.

Freie Presse: Herr Sünderwald, Sie lesen in Neukirchen aus Ihrem Roman „Spur der Ratten“. Es geht um Self-Made-Millionäre, Geheimdienste und ehemalige NS-Funktionäre. Keine leichten Themen. Warum sollten es gerade diese für Ihren Roman sein?
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
03.09.2025
10 min.
„Wir lieben das sächsische Essen einfach“: Kristina vom Dorf und Jörg Färber interpretieren alte Gerichte neu
Dieses Duo wirft einen erfrischenden Blick auf sächsische Gerichte: „Sachsen-Muddi“ Kristina vom Dorf, die nur mit diesem Synonym genannt werden möchte, und Koch und Autor Jörg Färber.
Am Freitag erscheint das erste Kochbuch von Kristina vom Dorf – und das, obwohl die „Sachsen-Muddi“ selber gar nicht kochen kann. Zum Glück hat sie jemanden gefunden, der das für sie übernimmt und auf der Lesereise durch vier sächsische Städte sächsische Leckereien zubereiten wird. Wie es zu dem Buch kam, warum gutes Essen für sie mit einem Kissen zu tun hat und weshalb sie sich den Olbernhauern besonders verbunden fühlt, verrät sie im Gespräch mit der „Freien Presse“.
Susanne Plecher
08:30 Uhr
4 min.
Vor, während und nach der Operation dabei: Was eine 19-jährige Chemnitzerin an ihrem Job im Krankenhaus mag
Cecile Zeise hat drei Jahre Ausbildung hinter sich. Nun hat sie als Anästhesietechnische Assistentin am Klinikum Chemnitz angefangen.
Vor einem Monat hat Cecile Zeise ihre Stelle als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum Chemnitz angetreten. Vom Erwachsenwerden in der Ausbildung, intensivem Patientenkontakt und Dankbarkeit.
Erik Anke
08:28 Uhr
1 min.
Bahnstrecke bei Glauchau wegen Unfall gesperrt
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt.
Am Bahndamm in Niederlungwitz ist ein Auto die Böschung hinabgerutscht.
Stefan Stolp
10.08.2025
5 min.
Was verschlägt einen erzgebirgischen Michelin-Sternekoch in ein ehemaliges Autohaus in Neukirchen?
Michelin-Sternekoch Benjamin Unger kommt mit einem besonderen Fünf-Gänge-Menü nach Neukirchen.
Sternekoch Benjamin Unger kommt am 16. August für ein besonderes Event nach Neukirchen. Im Gepäck hat er eine Auswahl erzgebirgischer Rezepte – allerdings in neuer Version. Wie schmeckt das Erzgebirge?
Julia Grunwald
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
