  • Damit sich Menschen in Chemnitz begegnen: Drei Vereine, ein Ziel, unterschiedliche Perspektiven

Der Bürgerpreis wird einmal im Jahr vergeben. Er finanziert sich ausschließlich aus Spenden.
Der Bürgerpreis wird einmal im Jahr vergeben. Er finanziert sich ausschließlich aus Spenden. Bild: Romy Paulig
Der Bürgerpreis wird einmal im Jahr vergeben. Er finanziert sich ausschließlich aus Spenden.
Der Bürgerpreis wird einmal im Jahr vergeben. Er finanziert sich ausschließlich aus Spenden. Bild: Romy Paulig
Chemnitz
Damit sich Menschen in Chemnitz begegnen: Drei Vereine, ein Ziel, unterschiedliche Perspektiven
Redakteur
Von Denise Märkisch
Die Bürgerstiftung Chemnitz hat zum zwölften Mal den Bürgerpreis verliehen. Das sind die Gewinner und ihre Geschichten.

Die Kulturhauptstadt sollte die unterschiedlichsten Menschen nach Chemnitz locken. Das hat sie auch getan. Für ganz besondere Gäste hat ein Verein aus der Stadt gesorgt. Er heißt Connecting Blind. Es geht den Verantwortlichen darum, blinden Menschen eine Plattform zu bieten, einen Austausch. Genau das hat ein Projekt in diesem Jahr auf...
