Darum kreiste in der Nacht ein Polizeihubschrauber über Chemnitz

Am späten Samstagabend war der Hubschrauber für längere Zeit über dem Westen der Stadt unterwegs – aus ernstem Grund.

Für eine halbe Stunde war am späten Samstagabend ein Hubschrauber über Chemnitz zu hören, der vor allem über dem Westen der Stadt kreiste. Und das hatte einen ernsten Grund: Wie die Bundespolizei auf Anfrage mitteilt, war der „Pirol“ wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr im Einsatz.