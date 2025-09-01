Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Das AfD-Chaos in Chemnitz ganz einfach erklärt

Im Stadtverordnetensaal des Chemnitzer Rathauses kommt einmal im Monat der Stadtrat zusammen.
Im Stadtverordnetensaal des Chemnitzer Rathauses kommt einmal im Monat der Stadtrat zusammen. Bild: Andreas Seidel
Im Stadtverordnetensaal des Chemnitzer Rathauses kommt einmal im Monat der Stadtrat zusammen.
Im Stadtverordnetensaal des Chemnitzer Rathauses kommt einmal im Monat der Stadtrat zusammen. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Das AfD-Chaos in Chemnitz ganz einfach erklärt
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele wichtige Entscheidungen liegen in Chemnitz derzeit auf Eis. Der Stadtrat ist gelähmt. Das ist nicht nur ein Problem für das Rathaus, sondern geht alle Chemnitzer an. Wir helfen, den Überblick zu behalten.

Die Politik im Chemnitzer Stadtrat ist im Moment schwer zu verstehen. Grund ist ein Streit in der AfD. Deshalb können viele Aufgaben im Stadtrat nicht bearbeitet werden. Viele Menschen verfolgen die Lokalpolitik nicht oder nur sporadisch. Deshalb erklärt die „Freie Presse“ hier in einfacher Sprache die Lage.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:52 Uhr
3 min.
Chemnitzer Stadtverwaltung lenkt ein: Künftig zwei AfD-Fraktionen im Stadtrat
OB Sven Schulze (SPD) will vermeiden, dass die Hängepartie noch lange weiter geht.
Nach wochenlanger Hängepartie akzeptiert die Stadt Chemnitz zwei AfD-Fraktionen – und beruft zugleich eine Sondersitzung des Stadtrates ein.
Erik Anke
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
20.08.2025
5 min.
AfD-Aufspaltung: Was man zum Stadtrats-Chaos in Chemnitz wissen muss
Die Sitzverteilung im Chemnitzer Stadtrat wird erneut geändert. Der Block der Fraktionslosen wächst stark an.
Aus der Kommunalwahl 2024 ging die AfD als stärkste Kraft hervor, doch nun bildet sie eine der kleinsten Fraktionen im Stadtrat. „Freie Presse“ gibt einen Überblick in turbulenten Zeiten.
Erik Anke
07:17 Uhr
2 min.
Kommunen in Sachsen sollen mehr Geld für Windräder bekommen
Die Gemeinden in Sachsen sollen künftig mehr am Betrieb von Windkraftanlagen verdienen. (Archivbild)
Der Ausbau der Windkraft in Sachsen kommt nur schleppend voran. Nun soll der finanzielle Anreiz für die Kommunen verbessert werden.
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
Mehr Artikel