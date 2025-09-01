Das AfD-Chaos in Chemnitz ganz einfach erklärt

Viele wichtige Entscheidungen liegen in Chemnitz derzeit auf Eis. Der Stadtrat ist gelähmt. Das ist nicht nur ein Problem für das Rathaus, sondern geht alle Chemnitzer an. Wir helfen, den Überblick zu behalten.

