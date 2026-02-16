Das Chemnitzer Gründerzentrum mit dem sozialen Touch

Fünf Jahre gibt es die Gründungsgarage in der Stadtwirtschaft schon. In sieben Monaten werden darin Erfinder und Erfinderinnen in Workshops und Seminaren fit gemacht. Allerdings dürfen ihre Ideen nicht nur Geld einbringen.

Die Erfinder, die mit ihren Ideen in der Gründungsgarage unterstützt werden, wollen nicht nur ihr Geld vermehren, sondern auch die Gesellschaft bereichern. Das ganze nennt sich Social Entrepreneurship, also übersetzt soziales Unternehmertum.