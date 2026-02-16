MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Das Chemnitzer Gründerzentrum mit dem sozialen Touch

Christian Atz (links) stellt in der Gründungsgarage die Idee seines Chatbots gegen Einsamkeit vor.
Christian Atz (links) stellt in der Gründungsgarage die Idee seines Chatbots gegen Einsamkeit vor. Bild: Luise Müller
Christian Atz hat die Firma Bona Mondo gegründet. In solche Holzfiguren kommt das Handy mit dem Chatbot gegen Einsamkeit.
Christian Atz hat die Firma Bona Mondo gegründet. In solche Holzfiguren kommt das Handy mit dem Chatbot gegen Einsamkeit. Bild: Sabrina Seifert
Das Team der Gründergarage bei seiner Feier zum fünften Geburtstag in der Stadtwirtschaft.
Das Team der Gründergarage bei seiner Feier zum fünften Geburtstag in der Stadtwirtschaft. Bild: Luise Müller
Whitney Boateng will mit „AfroSax“ internationale Studenten vernetzen.
Whitney Boateng will mit „AfroSax“ internationale Studenten vernetzen. Bild: Luise Müller
Christian Atz (links) stellt in der Gründungsgarage die Idee seines Chatbots gegen Einsamkeit vor.
Christian Atz (links) stellt in der Gründungsgarage die Idee seines Chatbots gegen Einsamkeit vor. Bild: Luise Müller
Christian Atz hat die Firma Bona Mondo gegründet. In solche Holzfiguren kommt das Handy mit dem Chatbot gegen Einsamkeit.
Christian Atz hat die Firma Bona Mondo gegründet. In solche Holzfiguren kommt das Handy mit dem Chatbot gegen Einsamkeit. Bild: Sabrina Seifert
Das Team der Gründergarage bei seiner Feier zum fünften Geburtstag in der Stadtwirtschaft.
Das Team der Gründergarage bei seiner Feier zum fünften Geburtstag in der Stadtwirtschaft. Bild: Luise Müller
Whitney Boateng will mit „AfroSax“ internationale Studenten vernetzen.
Whitney Boateng will mit „AfroSax“ internationale Studenten vernetzen. Bild: Luise Müller
Chemnitz
Das Chemnitzer Gründerzentrum mit dem sozialen Touch
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fünf Jahre gibt es die Gründungsgarage in der Stadtwirtschaft schon. In sieben Monaten werden darin Erfinder und Erfinderinnen in Workshops und Seminaren fit gemacht. Allerdings dürfen ihre Ideen nicht nur Geld einbringen.

Die Erfinder, die mit ihren Ideen in der Gründungsgarage unterstützt werden, wollen nicht nur ihr Geld vermehren, sondern auch die Gesellschaft bereichern. Das ganze nennt sich Social Entrepreneurship, also übersetzt soziales Unternehmertum.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.01.2026
4 min.
Racing-Team der TU Chemnitz plant nächsten Entwicklungssprung am Rennauto: Spendenaktion gestartet
Der Wagen der vergangenen Saison (Bild) war viel verlässlicher als sein Vorgänger. Nun soll mit neuen Motoren der nächste Schritt gegangen werden.
Das Rennteam der TU Chemnitz ist im vergangenen Jahr stark gewachsen. Auch am Auto der nächsten Saison soll sich einiges ändern. Dafür sammeln die Studenten nun Spenden.
Erik Anke
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
08.02.2026
3 min.
Initiative „Made in Chemnitz“ zeigt, wo Chemnitz einzigartig ist
Das Team von „Made in Chemnitz“ vor dem Chemnitzer Werbe-Aufsteller zur Kulturhauptstadt.
Ob Bücher für die Badewanne, ökologische Dämmstoffe oder Musiksoftware: In Chemnitz werden viele Ideen zu Produkten. Die Macher dahinter wollen jetzt gemeinsam werben.
Christian Mathea
14:38 Uhr
1 min.
Plauener Seniorenkolleg lädt zur nächsten Veranstaltung
Heute selbstverständlich: Wasser in jedem Haushalt. Doch seit wann gibt‘s das?
Wie entstand eigentlich die Trinkwasserversorgung in Plauen und wann kamen letzte Haushalte an das Netz? Ein Vortrag geht diesen Fragen auf den Grund.
Uwe Selbmann
14:40 Uhr
2 min.
Nach Schnee-Chaos: Straßer verpasst Slalom-Medaille
Verpasste die Podestplätze deutlich: Deutschlands Slalom-Ass Linus Straßer.
Linus Straßer hat mit den Podestplätzen im Olympia-Slalom nichts zu tun. Etliche Topfahrer verabschieden sich bei schwierigen Bedingungen schon im ersten Durchgang. Ein Schweizer siegt.
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
Mehr Artikel