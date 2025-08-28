Das ist der neue Job des Chemnitzer Baubürgermeisters

Bereits ab Montag hat Michael Stötzer einen neuen Arbeitgeber. Die Expertise des 53-Jährigen soll bei einem Chemnitzer Wohnungsunternehmen in Neubau- und Modernisierungsprojekte einfließen.

Michael Stötzer, noch bis Sonntag Baubürgermeister der Stadt, wird ab dem 1. September die Geschäftsleitung der Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft (CSg) als Vorstand verstärken und dort das Ressort Technik übernehmen.