  • Das ist der neue Job des Chemnitzer Baubürgermeisters

Michael Stötzer (links) und CSg-Chef Ringo Lottig im Quartier „Tanzende Siedlung“.
Michael Stötzer (links) und CSg-Chef Ringo Lottig im Quartier „Tanzende Siedlung“.
Chemnitz
Das ist der neue Job des Chemnitzer Baubürgermeisters
Redakteur
Von Christian Mathea
Bereits ab Montag hat Michael Stötzer einen neuen Arbeitgeber. Die Expertise des 53-Jährigen soll bei einem Chemnitzer Wohnungsunternehmen in Neubau- und Modernisierungsprojekte einfließen.

Michael Stötzer, noch bis Sonntag Baubürgermeister der Stadt, wird ab dem 1. September die Geschäftsleitung der Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft (CSg) als Vorstand verstärken und dort das Ressort Technik übernehmen.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
