Das ist der neue Job des Chemnitzer Baubürgermeisters

Chemnitz
Bereits ab Montag hat Michael Stötzer einen neuen Arbeitgeber. Die Expertise des 53-Jährigen soll bei einem Chemnitzer Wohnungsunternehmen in Neubau- und Modernisierungsprojekte einfließen.
Michael Stötzer, noch bis Sonntag Baubürgermeister der Stadt, wird ab dem 1. September die Geschäftsleitung der Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft (CSg) als Vorstand verstärken und dort das Ressort Technik übernehmen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.