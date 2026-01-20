„Das Momentum nutzen“: Laufsportler wollen wieder Marathon in Chemnitz etablieren

Der Erfolg des Kulturhauptstadtmarathons hat bei vielen Läufern Lust auf mehr geweckt. Bei einem Treffen der Community wurde aber schnell klar: Ein Großevent wird es so schnell nicht wieder geben, aber vielleicht etwas Innovatives.

Es war eines der Großereignisse im Kuha-Jahr, das Besucher und Sportler aus ganz Deutschland anlockte. Beim Kulturhauptstadtmarathon im Mai gingen über 8000 Frauen, Männer und Kinder auf verschiedenen Strecken an den Start. Mehrere tausend Menschen an der Strecke quer durch die Stadt sorgten für eine tolle Atmosphäre.