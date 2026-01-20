MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • „Das Momentum nutzen“: Laufsportler wollen wieder Marathon in Chemnitz etablieren

Mehr als 8000 Sportler starteten 2025 beim Kulturhauptstadt-Marathon – einer einmaligen Aktion. Laufsportler hoffen nun, in Chemnitz wieder einen Marathon zu etablieren.
Mehr als 8000 Sportler starteten 2025 beim Kulturhauptstadt-Marathon – einer einmaligen Aktion. Laufsportler hoffen nun, in Chemnitz wieder einen Marathon zu etablieren. Bild: A. Seidel/Archiv
Steffen Kehrer vom Verein Lauf-Kultour forciert die Idee, in Chemnitz wieder einen Marathon anzubieten.
Steffen Kehrer vom Verein Lauf-Kultour forciert die Idee, in Chemnitz wieder einen Marathon anzubieten. Bild: Benjamin Lummer
Besonders am Schloßberg herrschte beim Kuha-Marathon im vergangenen Jahre beste Stimmung.
Besonders am Schloßberg herrschte beim Kuha-Marathon im vergangenen Jahre beste Stimmung. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Mehr als 8000 Sportler starteten 2025 beim Kulturhauptstadt-Marathon – einer einmaligen Aktion. Laufsportler hoffen nun, in Chemnitz wieder einen Marathon zu etablieren.
Mehr als 8000 Sportler starteten 2025 beim Kulturhauptstadt-Marathon – einer einmaligen Aktion. Laufsportler hoffen nun, in Chemnitz wieder einen Marathon zu etablieren. Bild: A. Seidel/Archiv
Steffen Kehrer vom Verein Lauf-Kultour forciert die Idee, in Chemnitz wieder einen Marathon anzubieten.
Steffen Kehrer vom Verein Lauf-Kultour forciert die Idee, in Chemnitz wieder einen Marathon anzubieten. Bild: Benjamin Lummer
Besonders am Schloßberg herrschte beim Kuha-Marathon im vergangenen Jahre beste Stimmung.
Besonders am Schloßberg herrschte beim Kuha-Marathon im vergangenen Jahre beste Stimmung. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
„Das Momentum nutzen“: Laufsportler wollen wieder Marathon in Chemnitz etablieren
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Erfolg des Kulturhauptstadtmarathons hat bei vielen Läufern Lust auf mehr geweckt. Bei einem Treffen der Community wurde aber schnell klar: Ein Großevent wird es so schnell nicht wieder geben, aber vielleicht etwas Innovatives.

Es war eines der Großereignisse im Kuha-Jahr, das Besucher und Sportler aus ganz Deutschland anlockte. Beim Kulturhauptstadtmarathon im Mai gingen über 8000 Frauen, Männer und Kinder auf verschiedenen Strecken an den Start. Mehrere tausend Menschen an der Strecke quer durch die Stadt sorgten für eine tolle Atmosphäre.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
13:24 Uhr
4 min.
Krankheitsausfälle im Job weiter hoch - zu hoch?
Kanzler Merz hat einen hohen Krankenstand kritisiert - Gewerkschaften mahnen. (Archivbild)
Erkältungen, psychische Probleme, Rückenschmerzen: Fehlzeiten von Beschäftigten wegen Krankheit halten sich hartnäckig, wie neue Daten zeigen. Sollten strengere Regeln für Krankschreibungen her?
Sascha Meyer, dpa
10.01.2026
4 min.
Nach der Kulturhauptstadt-Euphorie: „Weltecho“ in Chemnitz muss einen Monat dicht machen – und nun?
Alle Stühle für einen Monat hochgestellt: Geschäftsführern Julia Voigt muss das „Weltecho“ vorübergehend dicht machten.
In der Chemnitzer Subkultur zeichnet sich ein Verteilkampf um Projekte, Geld und ehrenamtliche Ressourcen ab – angefeuert vom Spardruck und neuer Konkurrenz, die 2025 entstanden ist. „Freie Presse“ diskutiert demnächst auch darüber.
Susanne Kiwitter
04.01.2026
3 min.
Laufverrückt: Chemnitzerin finisht 80. Marathon in Pisa
Ursprünglich wollte Gisela Göthel ihren 80. Marathon in Dresden laufen. Dann wurde es in Pisa.
Gisela Göthel (75) wollte 2025 die Zahl der gelaufenen Marathons rund machen. Doch aus Dresden im Oktober wurde nichts. Was passiert ist und wie sie die 80 doch noch voll bekam.
Susanne Kiwitter
13:18 Uhr
4 min.
Pistorius: "Aktive Truppe so groß wie seit 12 Jahren nicht"
"Wir haben das beste Einstellungsergebnis seit Aussetzung der Wehrpflicht", sagt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).
Die Bundeswehr zählt erstmals seit Jahren wieder merklich mehr Soldaten. Bis zum Ziel von 260.000 Männern und Frauen in der stehenden Truppe ist allerdings noch ein Kraftakt.
Carsten Hoffmann, dpa
19.01.2026
3 min.
„Momentan sind wir noch auf der Insel der Glückseligen“: Dorf im Erzgebirge erzielt Rekord-Einnahmen
Für Crottendorf lief das Jahr 2025 wirklich gut. Ein Hauptgrund war die Gewerbesteuer.
Entgegen dem Trend in Sachsen war 2025 ein gutes Jahr für Crottendorf. Daher wird an einem Millionenprojekt festgehalten. Wofür 2026 noch Geld ausgegeben werden soll.
Annett Honscha
Mehr Artikel