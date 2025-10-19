Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Das rät die Chemnitzer Amtsärztin, um gesund durch den Winter zu kommen

Amtsärztin Dr. Hildegard Geisler hat Labormeldungen und Abwasseruntersuchungen im Blick. An ihnen erkennt man die Erkältungswellen.
Amtsärztin Dr. Hildegard Geisler hat Labormeldungen und Abwasseruntersuchungen im Blick. An ihnen erkennt man die Erkältungswellen.
Chemnitz
Das rät die Chemnitzer Amtsärztin, um gesund durch den Winter zu kommen
Redakteur
Von Erik Anke
Chemnitz. Die Erkältungssaison steht vor der Tür, aber was steckt wirklich dahinter? Amtsärztin Dr. Hildegard Geisler klärt über Krankheitserreger, Schutzmaßnahmen und Impftermine auf.

Freie Presse: Frau Dr. Geisler, in den kommenden Monaten erwartet uns wieder die Erkältungszeit. Über welche Krankheiten sprechen wir dabei eigentlich genau?
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
17.10.2025
6 min.
Corona nimmt in Sachsen wieder zu: Was diese Saison wichtig ist
Masken können vor einer Übertragung schützen.
Die Dunkelziffer an Corona-Infektionen ist hoch. Wie Sie sich schützen und testen können, was im Krankheitsfall zu beachten ist und für wen erneut eine Impfung empfohlen wird.
Kornelia Noack
07.10.2025
6 min.
Sachsens Hausärztechef erwartet schwere Grippewelle
Hatschi! Aktuell gibt es noch wenige Influenzafälle in Sachsen. In der ersten Septemberwoche wurden 14 Infekte gemeldet, in der Woche darauf elf. Ende August verstarb ein 67-Jähriger mit Vorerkrankungen.
202 Patienten sind in der vergangenen Saison in Sachsen an Influenza verstorben – so viele wie nie zuvor. Trotzdem lässt sich nur etwa jeder Fünfte hierzulande impfen. Was bedeutet das für diesen Winter?
Kornelia Noack
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
12:47 Uhr
4 min.
Einbruchsschutz: Haustür nachrüsten - das rät die Polizei
Ein Kastenschluss mit einem Sperrbügel dient der zusätzlichen Sicherung vor Einbruch. (
Plötzlich stehen ungebetene Gäste im Flur: ein beklemmender Gedanke. Eine Kriminaloberrätin erklärt, wie Sie Ihre Haustür einbruchssicher machen - und wann ein Tausch ratsam ist.
Isabelle Modler, dpa
12:46 Uhr
1 min.
Einbruch in Gewerbepark - Transporter und Hebebühne geklaut
In einem Gewerbepark bei Bautzen werden Geräte im Wert von 75.000 Euro gestohlen. Die Polizei fahndet nun international. (Symbolbild)
Unbekannte haben in einem Gewerbepark bei Bautzen Gerätschaften im Wert von rund 75.000 Euro gestohlen. Die Polizei fahndet nun international.
