MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Das war der erste Antarktis-Marathon Chemnitz: Bestzeit unter besonderen Bedingungen – mit Bildern

Die Läufer und Läuferinnen beim Halbmarathon-Start des Antarktis-Marathons an der Flemmingstraße in Chemnitz.
Die Läufer und Läuferinnen beim Halbmarathon-Start des Antarktis-Marathons an der Flemmingstraße in Chemnitz. Bild: Andreas Seidel
Die Läufer und Läuferinnen beim Halbmarathon-Start des Antarktis-Marathons an der Flemmingstraße in Chemnitz.
Die Läufer und Läuferinnen beim Halbmarathon-Start des Antarktis-Marathons an der Flemmingstraße in Chemnitz. Bild: Andreas Seidel
 7 Bilder
Chemnitz
Das war der erste Antarktis-Marathon Chemnitz: Bestzeit unter besonderen Bedingungen – mit Bildern
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der erste Antarktis-Marathon ist erfolgreich über die Bühne gegangen. Trotz kleineren Verletzungen war es für die Chemnitzer Lauf-Community ein gelungenes Event. So lief die Veranstaltung.

Es ist frisch, aber immerhin hat es aufgehört zu regnen. Juliane Albrecht und zwei weitere Frauen stehen an der Edeka-Kreuzung Flemmingstraße. Punkt 11 Uhr startet am Samstag die Halbmarathonstrecke des Antarktis-Marathons. Albrecht ist schon lange auf den Beinen. Sie ist extra aus Magdeburg angereist. Sie absolviert die komplette...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.01.2026
4 min.
„Das Momentum nutzen“: Laufsportler wollen wieder Marathon in Chemnitz etablieren
Mehr als 8000 Sportler starteten 2025 beim Kulturhauptstadt-Marathon – einer einmaligen Aktion. Laufsportler hoffen nun, in Chemnitz wieder einen Marathon zu etablieren.
Der Erfolg des Kulturhauptstadtmarathons hat bei vielen Läufern Lust auf mehr geweckt. Bei einem Treffen der Community wurde aber schnell klar: Ein Großevent wird es so schnell nicht wieder geben, aber vielleicht etwas Innovatives.
Benjamin Lummer
08:45 Uhr
3 min.
Als Erzgebirgerin Sieglinde als Siegfried von der Ski-Schanze flog
Für den Fototermin hat Sieglinde Eißmann in Gahlenz bei Oederan noch einmal die Langlaufski ihrer Jugend vom Boden geholt und staubt sie zünftig ab.
Das Skispringen eine reine Männerdisziplin? Sieglinde Eißmann aus dem Oederaner Ortsteil Gahlenz trat mit ihren Sprüngen vor über 30 Jahren den Gegenbeweis an. Während Olympia 2026 erinnert sie sich.
Christof Heyden
22.02.2026
2 min.
Lawinenkatastrophe in Kalifornien: Alle neun Toten geborgen
Tagelanges Schneetreiben behinderte die Bergungsaktion.
Vier Tage nach dem verheerenden Lawinenunglück in den USA sind alle Toten geborgen worden. Schneemassen hatten den Einsatz erschwert. Inzwischen ist auch die Identität der Opfer bekannt.
17.02.2026
3 min.
Immer an der Eisgrenze entlang: Chemnitzer organisiert „Antarktis-Marathon“ rund um die Stadt
Das ist der Organisator des Antarktis-Marathons: Alex Seidel. Samstag beginnt das Zeitfenster.
2025 lockte der Kulturhauptstadtmarathon tausende Läufer an, dieses Jahr fehlt ein solches Event bislang. Mit einem kleinen, aber völlig neuen Format will Alexander Seidel diese Lücke füllen.
Benjamin Lummer
18:19 Uhr
3 min.
Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt
Betreiber Ronald Otto am Tresen der nun geschlossenen Gaststätte. Das Foto entstand 2024.
Die „Erdbeerschänke“ stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein. Betreiber Ronald Otto führt gesundheitliche Gründe an. Gäste haben aber noch an einem Tag die Möglichkeit, dort zu essen.
Valentin Hermann
22.02.2026
2 min.
"Terroranschlag": Explosionen in westukrainischer Stadt Lwiw
Lwiw ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt.
Die nahe der Grenze zu Polen gelegene Großstadt Lwiw wird nachts von Explosionen erschüttert. Polizisten sollen in eine Falle gelockt worden sein. Der Bürgermeister spricht von Terrorismus.
Mehr Artikel