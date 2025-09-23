„Das war wie im Zeitraffer“: Als im Chemnitzer Heckertgebiet 11.000 Wohnungen für immer verschwanden

Über das Plattenbaugebiet von Chemnitz wurde schon viel gesagt. Genug wird es nie sein, geht es nach Norbert Engst und Jörn Richter. Sie haben ein Buch herausgebracht. Und es beleuchtet eine Zeit, als alles anders wurde.

„Es ging los, die Gelder flossen und die Häuser fielen": Was Norbert Engst hier in einem Satz zusammenfasst, sind zehn Jahre Stadtumbau-Geschichte in Chemnitz. Es geht um das Heckert. Ein Plattenbau-Gebiet, das zu DDR-Zeiten nicht ganz vollendet wurde, weil die Wende alles abrupt stoppte. Weiter ging es dennoch. Erst Ende der 1990er-Jahre...