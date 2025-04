Defektes WC: Probleme mit dem neuen Pavillon im Chemnitzer Küchwald

Nicht nur die barrierefreie Toilette funktionierte am ersten Wochenende nicht, auch andere Störungen bestätigt die Stadtverwaltung.

Am vorigen Freitag wurde der Service-Pavillon am Rande des Küchwaldes feierlich eingeweiht. Doch schon am nächsten Tag beschwerten sich Nutzer über eine eingeschränkte Funktionalität. So ist die barrierefreie Toilette gesperrt. Es habe Störungen gegeben, teilt die Stadtverwaltung mit. Diese werden gerade behoben. In Kürze sollen alle...