Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • „Der Aufwand für eine Schau ist enorm“: Chemnitzer Modelleisenbahner suchen händeringend Personal

Vereinsmitglied Gert Wenke hat die Esse nachgebaut, demnächst soll noch der Kühlturm dazukomen.
Vereinsmitglied Gert Wenke hat die Esse nachgebaut, demnächst soll noch der Kühlturm dazukomen. Bild: Steffi Hofmann
Vereinsmitglied Gert Wenke hat die Esse nachgebaut, demnächst soll noch der Kühlturm dazukomen.
Vereinsmitglied Gert Wenke hat die Esse nachgebaut, demnächst soll noch der Kühlturm dazukomen. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
„Der Aufwand für eine Schau ist enorm“: Chemnitzer Modelleisenbahner suchen händeringend Personal
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Wochenende zeigt der Modelleisenbahnclub Rottluff, wie Chemnitz en miniature aussieht. Doch die Schau stand auf der Kippe. Und wer denkt, das ist ein angestaubtes Hobby, der irrt.

Aufwändige Technik im kleinen Maßstab und Züge, Landschaften, Häuser und Menschen im Miniaturformat – für Modellbahner geht von den filigranen Welten eine besondere Faszination aus. Der Modellbahnclub Chemnitz Rottluff hat sich aber noch ein anderes Ziel gesetzt. „Wir bauen etwas mit Wiedererkennungswert“, sagt Tino Krauß, seit 2006 im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
5 min.
Eine Kulturhauptstadt in Obst-Euphorie: Apfelkuchen-Parade und jede Menge Rezepte
Jana Nitzsche war Teil der Apfelkuchen-Parade im Tietz.
Am Sonntag stand das Tietz ganz im Zeichen der Paradiesfrucht. Es wurde geschlemmt, getanzt, gesungen und Rezepte machten neugierig auf nicht alltägliche Verarbeitungen des Apfels.
Steffi Hofmann
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
11:34 Uhr
3 min.
US-Demokraten wollen Aussage von Ex-Prinz Andrew zu Epstein
Der ehemalige Prinz Andrew steht auch nach dem Entzug aller Titel und Ehren unter Druck. (Archivbild)
Mehrere US-Demokraten fordern Andrew dazu auf, sein Wissen über Jeffrey Epstein zu teilen. Ob dieser sich dem Druck beugt, ist fraglich. Auch der britische Premier äußert sich.
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
01.11.2025
3 min.
Ein Stückchen Kulturhauptstadt in London
Mandy Willecke in der englischen Town Hall in London.
Die Künstlerin Mandy Willecke vom Kaßberg wurde zu einer Ausstellung in die britische Hauptstadt eingeladen. Hat dort jemand von der Kulturhauptstadt Chemnitz gehört?
Steffi Hofmann
11:38 Uhr
2 min.
Ex-Unterstützer der rechtsextremen Szene darf Jurist werden
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. (Symbolbild)
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. Was das OVG dazu bewogen hat und warum der Beschluss endgültig ist.
Mehr Artikel