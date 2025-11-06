„Der Aufwand für eine Schau ist enorm“: Chemnitzer Modelleisenbahner suchen händeringend Personal

Chemnitz
Am Wochenende zeigt der Modelleisenbahnclub Rottluff, wie Chemnitz en miniature aussieht. Doch die Schau stand auf der Kippe. Und wer denkt, das ist ein angestaubtes Hobby, der irrt.
Aufwändige Technik im kleinen Maßstab und Züge, Landschaften, Häuser und Menschen im Miniaturformat – für Modellbahner geht von den filigranen Welten eine besondere Faszination aus. Der Modellbahnclub Chemnitz Rottluff hat sich aber noch ein anderes Ziel gesetzt. „Wir bauen etwas mit Wiedererkennungswert“, sagt Tino Krauß, seit 2006 im...
