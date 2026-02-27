„Der Bajazzo“ verwebt Kunst und Realität auf der Chemnitzer Opernbühne

Die Oper „Der Bajazzo“ verspricht am 27. Februar einen Abend voller Emotionen. Wie verschwimmen die Grenzen zwischen Bühne und Realität?
Die Oper „Der Bajazzo“ ist am Freitag, 27. Februar, 19.30 Uhr im Chemnitzer Opernhaus zu erleben. Mit seinem Meisterwerk hat Ruggero Leoncavallo ein packendes Drama voller Leidenschaft, Intrigen, Verzweiflung und Melancholie erschaffen, das mit seiner thrillerartigen Handlung, großen emotionalen Bandbreite und eindringlichen Musik durch Mark und Bein geht. In einer Spieldauer von weniger als eineinhalb Stunden durchlebt eine Gruppe von Zirkusartisten (im Bild David Sitka als Arlecchino) sämtliche menschliche Tragödien: Liebe, Eifersucht, Rache, Verrat … Dabei verschwimmen die Grenzen von Kunst und Realität, bis die Figuren selbst nicht mehr wissen, ob sie sich noch in ihrer Abendvorstellung oder schon zurück auf dem grausamen Boden der Tatsachen befinden. Tickets gibt es zum Preis von 18,50 Euro in den „Freie Presse“-Shops.