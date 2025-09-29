Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Der busfahrende Weihnachtsmann: Chemnitzer erhält bundesweite Anerkennung

Steffen Scholz ist einer von fünf Lieblingsbusfahrern deutschlandweit. Bei einem dazu gehörigen Wettbewerb wurde er aus 2300 Vorschlägen ausgewählt.
Steffen Scholz ist einer von fünf Lieblingsbusfahrern deutschlandweit. Bei einem dazu gehörigen Wettbewerb wurde er aus 2300 Vorschlägen ausgewählt. Bild: Jana Peters
Steffen Scholz ist einer von fünf Lieblingsbusfahrern deutschlandweit. Bei einem dazu gehörigen Wettbewerb wurde er aus 2300 Vorschlägen ausgewählt.
Steffen Scholz ist einer von fünf Lieblingsbusfahrern deutschlandweit. Bei einem dazu gehörigen Wettbewerb wurde er aus 2300 Vorschlägen ausgewählt. Bild: Jana Peters
Chemnitz
Der busfahrende Weihnachtsmann: Chemnitzer erhält bundesweite Anerkennung
Von Jana Peters
Weil er ein teures Weihnachtsmann-Kostüm nur einmal anhatte, entschied Steffen Scholz vor Jahren, es im Dienst an Heiligabend zu tragen. Was zur Tradition wurde, begann ohne Wissen seines Arbeitgebers.

Steffen Scholz musste nicht lange überlegen. Ob er für die Tochter den Weihnachtsmann spielen würde, fragte ihn ein Freund. Er sagte sofort zu, wissend, dass auf dem Dachboden noch ein Weihnachtsmannkostüm aus DDR-Zeiten schlummert. Doch als er es auspackte, sah er die dazugehörige Maske. Die könne er unmöglich aufsetzten, das Kind bekomme...
