Der Chemnitzer Schwimmbad-Knigge: Keine Tiere, Luftmatratzen und Cannabis

Im vergangenen Jahr pilgerten knapp 95.000 Besucher in die Freibäder in Wittgensdorf, Gablenz und Einsiedel. In diesem Jahr ist mit Bernsdorf eine weitere Anlage dazugekommen. Was dort erlaubt ist und was nicht.

Wenn Menschen unterschiedlicher Lebenswelten auf engem Raum aufeinandertreffen, kann das zu Konflikten führen. Auch im Freibad, wo eigentlich Entspannung und sportliche Bewegung im Vordergrund stehen. Kritisch wird es, sobald der Platz auf schattigen Liegewiesen eng wird und die Badegäste näher als zur Entspannung förderlich zusammenrücken...