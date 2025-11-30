Der Ikarus mit Elektromotor kommt nach Chemnitz zurück – und bleibt dieses Mal länger

Von den 150 Bussen im Streckennetz der CVAG fährt ein Großteil mit Diesel. 30 sind mit Biogas unterwegs. Elektro-Busse werden bisher nur getestet, seit Samstag langfristig. Im kommenden Jahr soll entschieden werden, wie es zukünftig weiter geht.

Ganze 226 Busse des damaligen Weltmarktführers Ikarus fuhren zur Wendezeit über die Straßen von Karl-Marx-Stadt, die letzten wurden im Februar 1990 geliefert. Mit den Jahren wurden die ungarischen Fahrzeuge durch moderne Busse von MAN und Mercedes ersetzt und im September 1999 komplett aus dem Linienbetrieb genommen.