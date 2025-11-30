Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Der Ikarus mit Elektromotor kommt nach Chemnitz zurück – und bleibt dieses Mal länger

Bei seinem zweiten Besuch in Chemnitz muss sich der Ikarus 120E auch im Winter beweisen. Am Samstag startet er auf der Linie 53, danach fährt er auf der 82.
Bei seinem zweiten Besuch in Chemnitz muss sich der Ikarus 120E auch im Winter beweisen. Am Samstag startet er auf der Linie 53, danach fährt er auf der 82. Bild: Toni Söll
Geschäftsbereichsleiter Heiko Wolf an der neuen Ladesäule für den Elektrobus an der Werner-Seelenbinder-Straße.
Geschäftsbereichsleiter Heiko Wolf an der neuen Ladesäule für den Elektrobus an der Werner-Seelenbinder-Straße. Bild: Toni Söll
Für die zweieinhalbjährige Testphase wurde der Ikarus mit CVAG-Sitzbezügen und zwei Behindertenplätze ausgestattet.
Für die zweieinhalbjährige Testphase wurde der Ikarus mit CVAG-Sitzbezügen und zwei Behindertenplätze ausgestattet. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Der Ikarus mit Elektromotor kommt nach Chemnitz zurück – und bleibt dieses Mal länger
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von den 150 Bussen im Streckennetz der CVAG fährt ein Großteil mit Diesel. 30 sind mit Biogas unterwegs. Elektro-Busse werden bisher nur getestet, seit Samstag langfristig. Im kommenden Jahr soll entschieden werden, wie es zukünftig weiter geht.

Ganze 226 Busse des damaligen Weltmarktführers Ikarus fuhren zur Wendezeit über die Straßen von Karl-Marx-Stadt, die letzten wurden im Februar 1990 geliefert. Mit den Jahren wurden die ungarischen Fahrzeuge durch moderne Busse von MAN und Mercedes ersetzt und im September 1999 komplett aus dem Linienbetrieb genommen.
