Der Kakao-Klau von Chemnitz: Diebe entwenden ungewöhnliches Diebesgut in Harthau

Unbekannte Diebe ließen am Wochenende gleich mehrere Kilogramm eines süßen Lebensmittels aus einer Chemnitzer Firma mitgehen.

Ob Einbrechen wohl hungrig macht? Das lässt jedenfalls ein Vorfall an der Annaberger Straße im Chemnitzer Ortsteil Harthau vermuten. Bemerkt wurde der Schaden von insgesamt 6800 Euro am Montagmorgen. Unbekannte hebelten offenbar am Wochenende ein Fenster einer Firma auf, die Lebensmittel verarbeitet. Sie entwendeten mehr als zwei Dutzend Router,...