Der letzte Korbmacher von Chemnitz: Berufstätig mit 85

Weil ihm Arbeit Spaß macht, ist Günter Jahn auch im hohen Alter noch täglich in seiner Werkstatt anzutreffen. Seit seiner Jugend ist er Korbmacher und hat einige Veränderungen seines Handwerks erlebt.

Eigentlich wäre Günter Jahn gern länger zur Schule gegangen. Die Fächer Mathematik, Physik und Chemie waren seine Stärken. Aber die Zeiten waren andere als heute. „Ich wollte meinen Eltern nicht auf der Tasche liegen", sagt der 85-Jährige. Er wurde im Juni 1940 in Schlesien geboren und kam 1946 mit seinen Eltern und seinem um ein Jahr...