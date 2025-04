„Der Plan ist eine Datsche“: AfD-Politiker Krah zieht nach Limbach-Oberfrohna

Im Chemnitzer Umland holte er bei der Bundestagswahl das Direktmandat, jetzt mietet Maximilian Krah eine Wohnung in seinem Wahlkreis. Doch dabei soll es nicht bleiben.

Der AfD-Politiker Maximilian Krah hat jetzt einen Wohnsitz im Landkreis Zwickau. Seit ein oder zwei Tagen habe er einen Mietvertrag für eine kleine Wohnung in Limbach-Oberfrohna, sagte er am Mittwoch der „Freien Presse“. Er werde demnächst zum Einwohnermeldeamt gehen und den Wohnsitz anmelden. Ziel sei es, Präsenz in seinem Wahlkreis zu...