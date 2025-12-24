MENÜ
  • Der Saxofonist vor dem Krankenhaus: Chemnitzer radelt Heiligabend quer durch Chemnitz

Udo Stein betreibt einen Fahrradladen. Am Heiligabend radelt er samt Saxofon durch die Stadt.
Bild: Marcus Legner
Udo Stein betreibt einen Fahrradladen. Am Heiligabend radelt er samt Saxofon durch die Stadt.

Chemnitz
Der Saxofonist vor dem Krankenhaus: Chemnitzer radelt Heiligabend quer durch Chemnitz
Redakteur
Von Denise Märkisch
Udo Stein hatte als Kind Klarinettenunterricht. Seit ein paar Jahren spielt er Saxofon. Einmal im Jahr spielt er für Freunde, Familie und diejenigen, die an diesem Tag Gutes für andere tun.

Sein Lastenrad ist geschmückt. Aus Holz hat Udo Stein Rentiere ausgesägt, die Lichterkette ist sowieso ein Muss. Mit diesem Gefährt radelt der Fahrradladeninhaber, dessen Geschäft sich in Grüna befindet, Heiligabend rund 40 Kilometer durch die Stadt. Und das nicht zum ersten Mal.
