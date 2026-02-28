MENÜ
Der legendäre DDR-Stuhl EW 1192. Bild: Ulf Dahl
Der legendäre DDR-Stuhl EW 1192. Bild: Ulf Dahl
Der unbekannte Klassiker: Stuhl EW 1192 im Industriemuseum Chemnitz
Von Galina Pönitz
Geschichten rund um den DDR-Klassiker EW 1192 erwarten Besucher einer Ausstellung im Industriemuseum Chemnitz. Ein tieferer Einblick könnte überraschen.

Chemnitz.

Jeder ehemalige DDR-Bürger dürfte ihn kennen – Genaues weiß man aber nicht über ihn: den Stuhl EW 1192. Zu sehen ist er in der Ausstellung „Der ungesehene Designklassiker“ (bis zum 15. März ). Die Schau im Industriemuseum Chemnitz will Wissen vermitteln und Wissen generieren. Neben Fragen nach Gestaltung, Herstellung, Modellvielfalt, Ökonomie und Ökologie stehen die Nutzer und Nutzerinnen selbst im Fokus: Menschen, die die Stühle besessen, gefunden, repariert oder erweitert haben. Ihre Geschichten leiten über zu einer möglichen Perspektive für den beliebten Klassiker. Außerdem im Industriemuseum zu sehen ist derzeit die Ausstellung „fit. Eine sächsische Erfolgsgeschichte“. Bis zum 12. April geht es dabei um das bekannte Spülmittel. In „What a mesh!“ kann man bis zum 9. Mai Interessantes über die Laufmasche erfahren. (bp) Foto: Ulf Dahl

