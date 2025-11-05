Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Deutsche Meisterschaft im Standard-Tanz: Chemnitzer Verein holt einen Sieg

Tanz-Titel für Chemnitz: Tanzklub „Orchidee“ holt Gold mit Polina Kossovych und Arseniy Kossovych.
Tanz-Titel für Chemnitz: Tanzklub „Orchidee“ holt Gold mit Polina Kossovych und Arseniy Kossovych. Bild: phiagraphys
Tanz-Titel für Chemnitz: Tanzklub „Orchidee“ holt Gold mit Polina Kossovych und Arseniy Kossovych.
Tanz-Titel für Chemnitz: Tanzklub „Orchidee“ holt Gold mit Polina Kossovych und Arseniy Kossovych. Bild: phiagraphys
Chemnitz
Deutsche Meisterschaft im Standard-Tanz: Chemnitzer Verein holt einen Sieg
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Polina und Arseniy Kossovych sind erst zehn und zwölf Jahre alt und stehen schon ganz oben auf dem Treppchen.

Bei den Deutschen Meisterschaften Standard in Dresden tanzte sich das Chemnitzer Paar Polina Kossovych und Arseniy Kossovych vom Tanzklub „Orchidee“ Chemnitz zum Deutschen Meistertitel in der Altersklasse Junioren I (Standard). Die Zehn- und der Zwölfjährige waren 2024 bereits Deutsche Vizemeister geworden. Nun sei ihnen in diesem Jahr der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
09:00 Uhr
4 min.
Quizjagd Adlerduell bei Servus TV: Skisprunglegende Manfred Deckert und die irre Nummer mit seinem Telefonjoker
Ex-Adler im Quizduell: Toni Innauer, Andreas Goldberger, Thomas Morgenstern, Moderator Florian Lettner sowie Severin Freund, Gerd Siegmund und Manfred Deckert (von links).
Der deutsch-österreichische Länderkampf bei der Vierschanzentournee fasziniert jedes Jahr die Fans. Nun duellierten sich einstige Weitenjäger in Wien. Ein Vogtländer sorgt für die größten Lacher.
Thomas Prenzel
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
29.10.2025
1 min.
Stau auf der A 72 bei Chemnitz: Das war der Grund
Am Mittwochnachmittag kam es auf der A 72 bei Chemnitz zu einem Unfall.
Am Mittwochnachmittag hat es zwischen Chemnitz-Süd und Chemnitz-Rottluff gekracht. Die Polizei nennt Details.
Susanne Kiwitter
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
08.08.2025
3 min.
Rollstuhltanz: „Tanzen kennt keine Grenzen“
Die Paratanzsportgruppe aus dem Verein „Tanzklub Orchidee Chemnitz“.
In der neuen „Freie Presse“-Serie „Darum tanzen wir!“ erklärt Henning Rechenberg aus dem Verein „Tanzklub Orchidee Chemnitz“, wie Rollstuhltanz Menschen verbindet und warum Tanzen keine Grenzen kennt.
Anne Busch
Mehr Artikel