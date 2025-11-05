Deutsche Meisterschaft im Standard-Tanz: Chemnitzer Verein holt einen Sieg

Polina und Arseniy Kossovych sind erst zehn und zwölf Jahre alt und stehen schon ganz oben auf dem Treppchen.

Bei den Deutschen Meisterschaften Standard in Dresden tanzte sich das Chemnitzer Paar Polina Kossovych und Arseniy Kossovych vom Tanzklub „Orchidee“ Chemnitz zum Deutschen Meistertitel in der Altersklasse Junioren I (Standard). Die Zehn- und der Zwölfjährige waren 2024 bereits Deutsche Vizemeister geworden. Nun sei ihnen in diesem Jahr der...