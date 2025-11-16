Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Deutschlands wichtigster Theaterpreis für Chemnitzer Musiktheaterstück

Eine Szene der Opernballade „Sleepless" von Peter Eötvös, inszeniert von Dennis Krauß. Er wurde dafür jetzt ausgezeichnet.
Bild: Nasser Hashemi
Eine Szene der Opernballade „Sleepless“ von Peter Eötvös, inszeniert von Dennis Krauß. Er wurde dafür jetzt ausgezeichnet.
Eine Szene der Opernballade „Sleepless“ von Peter Eötvös, inszeniert von Dennis Krauß. Er wurde dafür jetzt ausgezeichnet. Bild: Nasser Hashemi
Chemnitz
Deutschlands wichtigster Theaterpreis für Chemnitzer Musiktheaterstück
Redakteur
Von Jana Peters
Der Regisseur Dennis Krauß hat am Samstag den Preis „Der Faust“ für seine Inszenierung von Peter Eötvös „Sleepless“ erhalten.

Eine Motivation, weiter mutig zu arbeiten sei der Preis. Das hat Regisseur Dennis Krauß am Samstagabend gesagt, als er mit „Der Faust“ den wichtigsten Theaterpreis Deutschlands entgegengenommen hat. Er erhielt ihn in der Kategorie „Regie Musiktheater“ für seine Inszenierung von Peter Eötvös „Sleepless“. Die Oper feierte am 17....
Mehr Artikel