Deutschlands wichtigster Theaterpreis für Chemnitzer Musiktheaterstück

Chemnitz
Der Regisseur Dennis Krauß hat am Samstag den Preis „Der Faust“ für seine Inszenierung von Peter Eötvös „Sleepless“ erhalten.
Eine Motivation, weiter mutig zu arbeiten sei der Preis. Das hat Regisseur Dennis Krauß am Samstagabend gesagt, als er mit „Der Faust“ den wichtigsten Theaterpreis Deutschlands entgegengenommen hat. Er erhielt ihn in der Kategorie „Regie Musiktheater“ für seine Inszenierung von Peter Eötvös „Sleepless“. Die Oper feierte am 17....
