  • Die Chemnitzer Gastronomen, das Kulturhauptstadtjahr und die Steuersenkung

Die Chemnitzer Gastronomen Gernot Roßner (links), André Gruhle (oben) und André Donath (unten) ziehen eine positive Bilanz für das Kulturhauptstadtjahr.
Die Chemnitzer Gastronomen Gernot Roßner (links), André Gruhle (oben) und André Donath (unten) ziehen eine positive Bilanz für das Kulturhauptstadtjahr. Bild: Andreas Seidel/Toni Söll/Archiv
Die gestiegene Zahl an Besuchern, hier beim Hutfestival, spiegelt sich auch im Umsatz einiger Restaurant wider.
Die gestiegene Zahl an Besuchern, hier beim Hutfestival, spiegelt sich auch im Umsatz einiger Restaurant wider. Bild: Ulf Dahl/Archiv
Die Munch-Ausstellung in den Kunstsammlungen bescherte dem Restaurant „Heckart“ mehr Gäste.
Die Munch-Ausstellung in den Kunstsammlungen bescherte dem Restaurant „Heckart“ mehr Gäste. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Die Chemnitzer Gastronomen, das Kulturhauptstadtjahr und die Steuersenkung
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Im Kulturhauptstadtjahr zählte Chemnitz deutlich mehr Touristen als sonst. Zahlte sich das auch in den Kneipen aus? Und senken die Restaurantbetreiber nun die Preise, weil sie weniger Steuer bezahlen müssen?

Rund zwei Millionen Besucher haben nach Schätzungen Chemnitz und die umliegenden Städte und Gemeinden im Kulturhauptstadtjahr besucht. Gerade für die angespannte Lage in der Gaststättenbranche und Hotellerie war das ein willkommener Booster. In das überwiegend positive Fazit im Hotelgewerbe mischten sich allerdings auch kritische Stimmen. In...
