Die Chemnitzer Gastronomen, das Kulturhauptstadtjahr und die Steuersenkung

Im Kulturhauptstadtjahr zählte Chemnitz deutlich mehr Touristen als sonst. Zahlte sich das auch in den Kneipen aus? Und senken die Restaurantbetreiber nun die Preise, weil sie weniger Steuer bezahlen müssen?

Rund zwei Millionen Besucher haben nach Schätzungen Chemnitz und die umliegenden Städte und Gemeinden im Kulturhauptstadtjahr besucht. Gerade für die angespannte Lage in der Gaststättenbranche und Hotellerie war das ein willkommener Booster. In das überwiegend positive Fazit im Hotelgewerbe mischten sich allerdings auch kritische Stimmen. In...