Die Geschichte des Arztes Ludwig Katzenstein: Der Tod in Auschwitz

Chemnitz
Dr. Ludwig Katzenstein und seine Frau wurden beide am 27. Februar 1943 nach Auschwitz deportiert. Der Mediziner wurde am 2. Mai 1943 getötet, seine Frau schon vorher. Warum der berühmte Dramatiker Heiner Müller ihn kannte und seinen Namen in einem Stück erwähnte.
Der 27. Januar wird seit dem Jahr 1996 als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus in Deutschland begangen. Er bezieht sich auf den Tag im letzten Kriegsjahr, als das Vernichtungslager Auschwitz und die Konzentrationslager Birkenau und Monowitz durch die Sowjetarmee befreit wurden. In Auschwitz wurden zwischen 1940 und 1945 weit...
