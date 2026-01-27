MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Die Geschichte des Arztes Ludwig Katzenstein: Der Tod in Auschwitz

Ludwig Katzenstein (unten links) hatte eine Villa in Eppendorf. Er kam in Auschwitz ums Leben.
Ludwig Katzenstein (unten links) hatte eine Villa in Eppendorf. Er kam in Auschwitz ums Leben. Bild: Sammlung Jürgen Nitsche
Dr. Ludwig Katzenstein (links im Bild mit dem Hausmeister) war jüdischer Arzt in Eppendorf und Chemnitz. Er wurde von den Nationalsozialisten ermordet.
Dr. Ludwig Katzenstein (links im Bild mit dem Hausmeister) war jüdischer Arzt in Eppendorf und Chemnitz. Er wurde von den Nationalsozialisten ermordet. Bild: Sammlung Jürgen Nitsche
Der Künstler Gunther Demnig verlegte 2008 in Eppendorf einen Stolperstein in Erinnerung an den jüdischen Arzt Ludwig Katzenstein.
Der Künstler Gunther Demnig verlegte 2008 in Eppendorf einen Stolperstein in Erinnerung an den jüdischen Arzt Ludwig Katzenstein. Bild: Knut Berger/Archiv
Ludwig Katzenstein (unten links) hatte eine Villa in Eppendorf. Er kam in Auschwitz ums Leben.
Ludwig Katzenstein (unten links) hatte eine Villa in Eppendorf. Er kam in Auschwitz ums Leben. Bild: Sammlung Jürgen Nitsche
Dr. Ludwig Katzenstein (links im Bild mit dem Hausmeister) war jüdischer Arzt in Eppendorf und Chemnitz. Er wurde von den Nationalsozialisten ermordet.
Dr. Ludwig Katzenstein (links im Bild mit dem Hausmeister) war jüdischer Arzt in Eppendorf und Chemnitz. Er wurde von den Nationalsozialisten ermordet. Bild: Sammlung Jürgen Nitsche
Der Künstler Gunther Demnig verlegte 2008 in Eppendorf einen Stolperstein in Erinnerung an den jüdischen Arzt Ludwig Katzenstein.
Der Künstler Gunther Demnig verlegte 2008 in Eppendorf einen Stolperstein in Erinnerung an den jüdischen Arzt Ludwig Katzenstein. Bild: Knut Berger/Archiv
Chemnitz
Die Geschichte des Arztes Ludwig Katzenstein: Der Tod in Auschwitz
Von Jürgen Nitsche
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dr. Ludwig Katzenstein und seine Frau wurden beide am 27. Februar 1943 nach Auschwitz deportiert. Der Mediziner wurde am 2. Mai 1943 getötet, seine Frau schon vorher. Warum der berühmte Dramatiker Heiner Müller ihn kannte und seinen Namen in einem Stück erwähnte.

Der 27. Januar wird seit dem Jahr 1996 als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus in Deutschland begangen. Er bezieht sich auf den Tag im letzten Kriegsjahr, als das Vernichtungslager Auschwitz und die Konzentrationslager Birkenau und Monowitz durch die Sowjetarmee befreit wurden. In Auschwitz wurden zwischen 1940 und 1945 weit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:01 Uhr
1 min.
Ein Reisepass ist kein Notizbuch
Wer am Pass bastelt, riskiert Ärger. Selbst fehlende Seiten machen das Dokument unbrauchbar – mit Konsequenzen am Flughafen.
Wer kennt das nicht? Man muss schnell etwas notieren und hat gerade keinen Zettel zur Hand. Manchmal reißt man dann kurzerhand irgendwo eine Seite raus - kein Problem, solange es nicht der Pass ist.
22.01.2026
17 min.
„Was für ein verdammt gottloser Ort!“: Was Schüler aus dem Erzgebirge auf einer Klassenfahrt nach Auschwitz erleben
Jugendliche der Oberschule Westerzgebirge Bad Schlema vor dem Eingang zum ehemaligen Vernichtungslager Birkenau.
81 Jahre nach Kriegsende besuchen Jugendliche der Oberschule Westerzgebirge das ehemalige Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Was man in Zeiten zunehmenden Hasses auf so einer Reise lernen kann.
Erik Kiwitter
08.11.2025
5 min.
Erich Wangenheim: Ein Chemnitzer Jude, der zwei Konzentrationslager überlebte
Erich Wangenheim überlebte den Horror der NS-Zeit.
Mit den Novemberpogromen 1938 veränderte sich für viele Jüdinnen und Juden das Leben radikal. Fast 200 Männer wurden in Chemnitz damals verhaftet.
Jürgen Nitsche
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
16:05 Uhr
1 min.
Erlbacher Bürgerbus nicht mehr verkehrstüchtig: Was nun?
Über viele Jahre hat Erlbachs Bürgerbus gute Dienste getan. Nun hieß es Abschied nehmen.
Viele Jahre war das Gefährt im Einsatz. Nun rollt er nicht mehr im Dienst der Kommune. Es gibt aber Grund zur Hoffnung.
Ronny Hager
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
Mehr Artikel