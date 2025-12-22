Die letzten Baustellen in Chemnitz: Wo es in der Stadt noch eng wird

Diese Baustelleninformation ist die letzte in diesem Jahr. Die nächste veröffentlicht die „Freie Presse“ voraussichtlich am 12. Januar 2026. Und die gute Nachricht ist: Autofahrer haben fast überall freie Fahrt.

Bürgerstraße zwischen Leipziger Straße und Krankenhaus Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Krankenhaus bis 23. Dezember wegen Bauarbeiten am Gehweg und an der Zufahrt zum Parkplatz.