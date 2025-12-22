MENÜ
So sah es bis vor Kurzem noch auf der Carl-von-Ossietzky-Straße aus.
So sah es bis vor Kurzem noch auf der Carl-von-Ossietzky-Straße aus. Bild: Denise Märkisch/Archiv
Chemnitz
Die letzten Baustellen in Chemnitz: Wo es in der Stadt noch eng wird
Diese Baustelleninformation ist die letzte in diesem Jahr. Die nächste veröffentlicht die „Freie Presse“ voraussichtlich am 12. Januar 2026. Und die gute Nachricht ist: Autofahrer haben fast überall freie Fahrt.

Bürgerstraße zwischen Leipziger Straße und Krankenhaus Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Krankenhaus bis 23. Dezember wegen Bauarbeiten am Gehweg und an der Zufahrt zum Parkplatz.
11:00 Uhr
1 min.
Frequenzweihnacht im „Weltecho“ Chemnitz
Die Frequenzweihnacht bringt am 24. Dezember elektronische Klänge ins Chemnitzer Weltecho. Seit fast drei Jahrzehnten zieht sie Fans an. Welche Künstler stehen diesmal auf der Bühne?
Babette Philipp
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
08.12.2025
6 min.
Wo es im Dezember in Chemnitz auf den Straßen hakt
Zwar liegt der Ausbau des Chemnitzer Modells an der Leipziger Straße noch weit entfernt. Trotzdem stehen Voruntersuchungen an. Das führt in der zweiten Dezemberwoche zu Behinderungen auf der Trasse. Konkret geht es um Untersuchungen im Abwasserkanal.
unserer Redaktion
11:00 Uhr
3 min.
Problemfall im Erzgebirge gelöst – Sanierte Halle hat nun sogar einen Namen
Endlich wieder Sportunterricht in der Elterleiner Turnhalle – auch für diese Erstklässler aus der benachbarten Grundschule.
Nachdem es mit der Sporthalle an der Grundschule in Elterlein über Jahre nur bergab gegangen ist, gibt es nun Grund zur Freude. Zuvor sorgten allerdings Vandalen noch einmal für Frust.
Kjell Riedel
01.12.2025
6 min.
Chemnitz: Lutherstraße wieder offen
Die Lutherstraße in Chemnitz ist wieder frei für den Verkehr.
Monatelang war die Verbindung ins Lutherviertel von der Zschopauer Straße aus gesperrt. Autofahrer mussten zeitraubend umfahren. Neue Einschränkungen gibt es wieder einmal an der Neefestraße. Dort wird in Höhe der A 72 eine Brücke geprüft, aber nur für kurze Zeit.
unserer Redaktion
