MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Die Medizinhistorische Sammlung Chemnitz feiert Jubiläum: Gruselkabinett? Von wegen!

Andreas Walther hat die Sammlung über Jahrzehnte zusammengetragen.
Andreas Walther hat die Sammlung über Jahrzehnte zusammengetragen. Bild: Andreas Seidel
Auch historische Spritzen gehören zu den Exponaten.
Auch historische Spritzen gehören zu den Exponaten. Bild: Andreas Seidel
Sabine Brückner betreut die Bibliothek der Sammlung.
Sabine Brückner betreut die Bibliothek der Sammlung. Bild: Andreas Seidel
Andreas Walther hat die Sammlung über Jahrzehnte zusammengetragen.
Andreas Walther hat die Sammlung über Jahrzehnte zusammengetragen. Bild: Andreas Seidel
Auch historische Spritzen gehören zu den Exponaten.
Auch historische Spritzen gehören zu den Exponaten. Bild: Andreas Seidel
Sabine Brückner betreut die Bibliothek der Sammlung.
Sabine Brückner betreut die Bibliothek der Sammlung. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Die Medizinhistorische Sammlung Chemnitz feiert Jubiläum: Gruselkabinett? Von wegen!
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kollektion medizinischer Geräte und Materialien gibt es schon länger. Vor 25 Jahren wurde sie als ständige Ausstellung im Küchwaldkrankenhaus eröffnet.

Es schwimmen keine Augen in Gläsern voller Formaldehyd, auch sind keine amputierten Gliedmaßen zu sehen. Die Ausstellung ist sachlich informierend aufgebaut, hat auch für medizinische Laien keinen Horrorfaktor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:00 Uhr
2 min.
Ausstellung im Wasserschloß Klaffenbach: Alles für den stilecht gedeckten Tisch
Bis in den Januar hinein gibt die Schau Einblicke in die Zeit des Jugendstils und die Sammelleidenschaft eines Chemnitzers.
Galina Pönitz
15.10.2025
4 min.
Richard Möbius – der Gestalter der Boomtown Chemnitz
Ein Mann und seine Spuren in der Stadt. Das Werk von Richard Möbius ist noch immer sichtbar.
Vor 125 Jahren, am 15. Oktober 1900, wurde Richard Möbius Chef des neu geschaffenen Hochbauamtes, das er für ein Vierteljahrhundert leitete. Seine Werke prägen bis heute das Stadtbild.
Jens Kassner
15:37 Uhr
3 min.
Kein Sieger beim Elfmeterfestival in Magdeburg
Zum 60. Vereinsgeburtstag wurde im gesamten Stadion gefeiert
Der 1. FC Magdeburg verpasst gegen Kiel einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller. Trotz Führung müssen sich die Elbestädter im Jubiläumsspiel mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.
Malte Zander, dpa
15:34 Uhr
2 min.
4:0 im Wildpark: Paderborn verschärft KSC-Krise
Sichtlich frustriert: Karlsruhes Cheftrainer Christian Eichner.
Eine turbulente Woche endet für die Karlsruher mit dem nächsten heftigen Tiefschlag. Der SCP ist auch dank Doppeltorschütze Laurin Curda vorerst Zweiter. Bei den Badenern fliegen zwei Profis vom Feld.
12:03 Uhr
4 min.
Linken-Demo und Bergparade: Was Besucher heute in Schwarzenberg beachten müssen
Update
Antifa-Demonstranten sind mit einem „Bullenhass“-Banner in der Stadt unterwegs.
Eine Demonstration – und das in einer Kleinstadt wie Schwarzenberg, in der vier Stunden später eine Bergparade mit Tausenden Besuchern stattfinden wird. Die Polizei gibt Empfehlungen.
Antje Flath und Mike Baldauf
12.12.2025
3 min.
Paul Potts singt in Zwickau vor halbleerem Saal
Paul Potts bot in Zwickau einen Mix aus klassischer und moderner Musik.
Auf seiner Wintertournee hat der britische Tenor ein Konzert in der „Neuen Welt“ gegeben. Die Resonanz blieb überschaubar, doch die anwesenden Zuhörer waren begeistert.
Ralf Wendland
Mehr Artikel