Diebstahl auf Windrad-Baustelle bei Neukirchen: Teures Diebesgut ist tonnenschwer

Diebe haben Aluminium-Paneele im Wert von mehreren 10.000 Euro von einer Baustelle an einer Windkraftanlage gestohlen. Die Polizei nennt Details.

Erheblicher Sachschaden ist bei einem Diebstahl auf einer Baustelle an einer Windkraftanlage bei Neukirchen entstanden. Laut Polizei stahlen Diebe 110 dort gelagerte Aluminium-Paneele. Pro Stück bringen sie 300 Kilogramm auf die Waage. Das entspricht einem Gesamtgewicht von rund 30 Tonnen. Es sei davon auszugehen, dass die Täter die Paneele mit...