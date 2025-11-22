Diese Chemnitzer Straßen werden 2026 für Bauarbeiten gesperrt

Hier müssen Anwohner und Autofahrer sich im kommenden Jahr in Chemnitz auf längere Bauarbeiten einstellen.

Nach einem weitgehend baustellenfreien Jahr 2025 im Zentrum – bewusst, um die Kulturhauptstadt-Aktivitäten nicht zu beeinträchtigen – startet Chemnitz 2026 wieder mit umfangreichen Investitionen in seine Straßen. Besonders prägend wird der Baubeginn des Chemnitzer Modells nach Limbach-Oberfrohna sein. Die genauen Bauzeiten stehen noch...