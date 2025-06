Diese jungen Erzgebirger wollen mitreden: Wie gestaltet der Jugendrat das Leben in Neukirchen um?

20 Jugendliche setzen sich in Neukirchen für die Belange junger Menschen ein. Inzwischen nehmen sie sogar regelmäßig an den Sitzungen des Gemeinderates teil. Was motiviert sie?

Ein heller Glockenton klingt durch den Sitzungsraum im Rathaus von Neukirchen. Sofort kehrt Ruhe ein, wo zuvor Stimmen von 20 Jugendlichen durcheinander schallten. Ailina Stein nimmt dort Platz, wo zu Gemeinderatssitzungen normalerweise Bürgermeister Sascha Thamm sitzt - an der Stirnseite eines langen Konferenztisches. Der Platz ist für sie...