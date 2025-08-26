Diese Mühlauer Familie lebt Filme, Mangas und Fantasy: Ein Glücksdrache aus Wolle und Jack Sparrow auf dem E-Scooter

Chemnitz Umland
Simon, Katrin und Natasha Orrell schlüpfen gern in andere Rollen. Ein Video ging jetzt sogar bei Tiktok viral.
Auf Tiktok wurde sein Video knapp 700.000-mal aufgerufen. Der Englischlehrer Simon Orrell aus Mühlau fährt als Piraten-Kapitän Jack Sparrow auf einem E-Scooter, den seine Frau Katrin wie das Piratenschiff Black Pearl aus dem gleichnamigen Film „Fluch der Karibik“ verkleidet hat. Der gebürtige Brite und seine Frau sind immer für einen...
