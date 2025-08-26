Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Diese Mühlauer Familie lebt Filme, Mangas und Fantasy: Ein Glücksdrache aus Wolle und Jack Sparrow auf dem E-Scooter

Gern verkleiden sich Katrin und Simon Orrell, hier als Piraten-Kapitän Jack Sparrow aus „Fluch der Karibik“ und seine Frau. Auf der Schulter sitzt ein selbst gefilzter Affe.
Gern verkleiden sich Katrin und Simon Orrell, hier als Piraten-Kapitän Jack Sparrow aus „Fluch der Karibik“ und seine Frau. Auf der Schulter sitzt ein selbst gefilzter Affe. Bild: petite_ran_pixels
Gern verkleiden sich Katrin und Simon Orrell, hier als Piraten-Kapitän Jack Sparrow aus „Fluch der Karibik“ und seine Frau. Auf der Schulter sitzt ein selbst gefilzter Affe.
Gern verkleiden sich Katrin und Simon Orrell, hier als Piraten-Kapitän Jack Sparrow aus „Fluch der Karibik“ und seine Frau. Auf der Schulter sitzt ein selbst gefilzter Affe. Bild: petite_ran_pixels
Chemnitz Umland
Diese Mühlauer Familie lebt Filme, Mangas und Fantasy: Ein Glücksdrache aus Wolle und Jack Sparrow auf dem E-Scooter
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Simon, Katrin und Natasha Orrell schlüpfen gern in andere Rollen. Ein Video ging jetzt sogar bei Tiktok viral.

Auf Tiktok wurde sein Video knapp 700.000-mal aufgerufen. Der Englischlehrer Simon Orrell aus Mühlau fährt als Piraten-Kapitän Jack Sparrow auf einem E-Scooter, den seine Frau Katrin wie das Piratenschiff Black Pearl aus dem gleichnamigen Film „Fluch der Karibik“ verkleidet hat. Der gebürtige Brite und seine Frau sind immer für einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.07.2025
4 min.
Chemnitzer Anime-Convention „ShiroCo“ bricht Besucherrekord schon am Samstag
Ein Großteil der Gäste kam in Kostümen. Meist als Charakter ihrer Lieblingsserie oder ihres Lieblingscomputerspiels. Hier aus dem Spiel „Honkai: Star Rail“.
Die dritte Auflage der Convention war am Samstag noch besser besucht als erwartet. Gegen Mittag musste ein vorübergehender Einlassstopp verhängt werden. Die Schlange der Fans reichte durch den ganzen Stadthallenpark.
Erik Anke
09.07.2025
4 min.
Chemnitzer Anime-Convention „ShiroCo“ wächst weiter: Was am Wochenende geboten wird
Cosplayerin Bibi Nyan (Mitte) posiert gemeinsam mit Melissa Beer und Miokawa, die im Maid-Café bedienen werden.
Am Samstag und Sonntag werden sie das Bild der Innenstadt prägen: Bis zu 8000 Cosplayer und Anime-Fans werden zur dritten Auflage der „ShiroCo“ an der Chemnitzer Stadthalle erwartet.
Cora Lantzsch, Erik Anke
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
Mehr Artikel