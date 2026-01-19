Dieser Mann hat den vielleicht teuersten Kalender von Chemnitz gemacht

Der Name „Druckstock“ der Werkstatt des Chemnitzer Künstlers Anatoli Budjko spricht für sich. In verschiedenen Techniken bringt er nicht nur eigene Grafiken aufs Papier, sondern auch die anderer Künstler.

Einen Euro pro Tag, also 365 Euro, für einen Kalender bezahlen? So viel kostet der Grafikkalender, der im „Druckstock“ entsteht. Zwölf Monatsblätter sind Originalgrafiken bekannter Künstler wie Jan Kummer, Axel Wunsch oder Lydia Thomas. Das Titelblatt stammt vom Werkstattmeister selbst. Was dem Normalverbraucher teuer vorkommt, ist... Einen Euro pro Tag, also 365 Euro, für einen Kalender bezahlen? So viel kostet der Grafikkalender, der im „Druckstock“ entsteht. Zwölf Monatsblätter sind Originalgrafiken bekannter Künstler wie Jan Kummer, Axel Wunsch oder Lydia Thomas. Das Titelblatt stammt vom Werkstattmeister selbst. Was dem Normalverbraucher teuer vorkommt, ist...