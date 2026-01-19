MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Dieser Mann hat den vielleicht teuersten Kalender von Chemnitz gemacht

Anatoli Budjko bereitet den Druck einer Lithografie von Lydia Thomas und Florian Merkel vor.
Anatoli Budjko bereitet den Druck einer Lithografie von Lydia Thomas und Florian Merkel vor. Bild: Toni Söll
Ausschnitt aus dem Deckblatt des achten Chemnitzer Grafikkalenders von Anatoli Budjko.
Ausschnitt aus dem Deckblatt des achten Chemnitzer Grafikkalenders von Anatoli Budjko. Bild: Anatoli Budjko
Eine erste Qualitätskontrolle.
Eine erste Qualitätskontrolle. Bild: Toni Söll
Anatoli Budjko bereitet den Druck einer Lithografie von Lydia Thomas und Florian Merkel vor.
Anatoli Budjko bereitet den Druck einer Lithografie von Lydia Thomas und Florian Merkel vor. Bild: Toni Söll
Ausschnitt aus dem Deckblatt des achten Chemnitzer Grafikkalenders von Anatoli Budjko.
Ausschnitt aus dem Deckblatt des achten Chemnitzer Grafikkalenders von Anatoli Budjko. Bild: Anatoli Budjko
Eine erste Qualitätskontrolle.
Eine erste Qualitätskontrolle. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Dieser Mann hat den vielleicht teuersten Kalender von Chemnitz gemacht
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Name „Druckstock“ der Werkstatt des Chemnitzer Künstlers Anatoli Budjko spricht für sich. In verschiedenen Techniken bringt er nicht nur eigene Grafiken aufs Papier, sondern auch die anderer Künstler.

Einen Euro pro Tag, also 365 Euro, für einen Kalender bezahlen? So viel kostet der Grafikkalender, der im „Druckstock“ entsteht. Zwölf Monatsblätter sind Originalgrafiken bekannter Künstler wie Jan Kummer, Axel Wunsch oder Lydia Thomas. Das Titelblatt stammt vom Werkstattmeister selbst. Was dem Normalverbraucher teuer vorkommt, ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
1 min.
Musikschüler geben Neujahrskonzert in der Chemnitzer Kreuzkirche
Junge Künstlerinnen und Künstler geben am Freitag in der Chemnitzer Kreuzkirche an der Henriettenstraße ein Konzert.
Das Konzert soll nicht nur die Besucherinnen und Besucher ins neue Jahr geleiten – es dient auch einem guten Zweck.
Heiko Hößler
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
14.12.2025
3 min.
Geschenke suchen im Chemnitzer Kultclub Atomino
Vasen gefällig? Dominic Glößinger hat eine große Auswahl.
Der Club Atomino reiht sich ein in die Liste der Veranstalter spezifischer Weihnachtsmärkte. Er hat zum Kunst- und Trödelmarkt eingeladen.
Jens Kassner
17:40 Uhr
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.
Anika Zimny
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
Mehr Artikel