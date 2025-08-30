Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Dikka in Chemnitz: Rappendes Rhinozeros sorgt für kreischende Kinder

Das rappende Rhinozeros Dikka auf dem Envia-M-Gelände vor Tausenden kleinen Fans.
Das rappende Rhinozeros Dikka auf dem Envia-M-Gelände vor Tausenden kleinen Fans. Bild: Steffi Hofmann
Das rappende Rhinozeros Dikka auf dem Envia-M-Gelände vor Tausenden kleinen Fans.
Das rappende Rhinozeros Dikka auf dem Envia-M-Gelände vor Tausenden kleinen Fans. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
Dikka in Chemnitz: Rappendes Rhinozeros sorgt für kreischende Kinder
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Berliner Sänger Dikka hat am Samstag Tausende kleine Fans um sich geschart. Mit seinem kindgerechten Hip-Hop kommt er aber nicht nur bei den Kids gut an.

Wie kriegt man Tausende Kids dazu, mal so richtig auszurasten? Im positiven Sinne, versteht sich. Ganz einfach: Man stülpt sich einen Nilpferdkopf über, zieht sich passend dazu einen grauen Anzug an, rennt auf die Bühne und heißt Dikka. Kreischende Mädchen und Jungen, im Schnitt fünf bis sechs Jahre alt, begrüßten so am Samstag den Sänger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.08.2025
2 min.
Karten für Konzert von Dikka in Chemnitz werden nur noch verlost
Dikka spielt am 30. August auf dem Firmengelände von Envia M.
Eigentlich gibt es keine Tickets mehr für das Konzert. Die „Freie Presse“ hat aber noch zwei mal zwei Stück zu verlosen.
Jana Peters
28.08.2025
2 min.
Dikka-Konzert in Chemnitz: Auf diese Sperrungen müssen sich Autofahrer einstellen
Aufgrund des Auftrittes von Dikka ist von Freitag bis Montag die Straße gesperrt.
Autofahrer müssen sich von Freitag bis Montag mit zusätzlichen Einschränkungen auf der Chemnitztalstraße herumschlagen. Das führt teils zu längeren Umwegen. Die Anreise ist aber auch per Shuttlebus möglich.
Johannes Fromm
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel