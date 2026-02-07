Dorfparty & Fasching-Premiere in Taura: Drei Tage Party und Karneval in der Mehrzweckhalle

Chemnitz Umland
Drei Tage feiern in Taura: Dorfparty, Faschingspremiere und Kinderfasching mit DJ-Nacht, Gardetanz, Bütt und Spielen in der Mehrzweckhalle.
Drei Tage lang wird die Mehrzweckhalle Taura Mitte Februar zum Treffpunkt für Feierlustige, Karnevalfans und Familien. Vom 13. bis 15. Februar organisiert die Burgstädter Eventagentur Casus Events um Geschäftsführer Pascal Köhler ein kombiniertes Veranstaltungswochenende, das Bewährtes mit einer echten Premiere verbindet. Den Auftakt bildet...
