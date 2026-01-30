Wird in Taura bald Spaghetti-Kochen unterrichtet?

Mit einer Idee hatte Taura in einem Wettbewerb ein Preisgeld gewonnen. Es soll helfen, Ortskerne zu beleben. Doch die 125.000 Euro genügten für das ursprüngliche Vorhaben nicht. Nun kommt eine neue Idee.

Unterricht im Spaghetti-Kochen? Mit dieser Idee hatte sich die Gemeinde Taura in einem Wettbewerb 125.000 Euro gesichert. Das Geld ist für Projekte gedacht, die ländliche Ortskerne wieder mit mehr Leben füllen. Das könnte mit einer Kochschule samt Nudelmanufaktur gut funktionieren, dachten Tauras Gemeinderäte.