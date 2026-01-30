MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wird in Taura bald Spaghetti-Kochen unterrichtet?

Diana Grincho bei der Herstellung von Spaghetti in der Nudelmanufaktur in Taura.
Diana Grincho bei der Herstellung von Spaghetti in der Nudelmanufaktur in Taura. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Diana Grincho bei der Herstellung von Spaghetti in der Nudelmanufaktur in Taura.
Diana Grincho bei der Herstellung von Spaghetti in der Nudelmanufaktur in Taura. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz Umland
Wird in Taura bald Spaghetti-Kochen unterrichtet?
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einer Idee hatte Taura in einem Wettbewerb ein Preisgeld gewonnen. Es soll helfen, Ortskerne zu beleben. Doch die 125.000 Euro genügten für das ursprüngliche Vorhaben nicht. Nun kommt eine neue Idee.

Unterricht im Spaghetti-Kochen? Mit dieser Idee hatte sich die Gemeinde Taura in einem Wettbewerb 125.000 Euro gesichert. Das Geld ist für Projekte gedacht, die ländliche Ortskerne wieder mit mehr Leben füllen. Das könnte mit einer Kochschule samt Nudelmanufaktur gut funktionieren, dachten Tauras Gemeinderäte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
18:00 Uhr
3 min.
Stadt im Erzgebirge beendet Weihnachtszeit am 2. Februar mit großer Feier: Das erwartet Besucher
Die Lichtmess-Feier in Zwönitz zieht alljährliche zahlreiche Besucher an.
Bühnenprogramm, Konzert, kulinarische Leckereien: Die Stadt Zwönitz erwartet zur Lichtmess-Feier am Montag zahlreiche Besucher. Was diese in der Innenstadt erleben können – und worauf sich Autofahrer einstellen müssen.
Jürgen Freitag
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
30.12.2025
1 min.
Taura: Wie teuer darf die Baumpflege werden?
Taura hat den Auftrag für die Baumpflege in der Gemeinde vergeben.
Die Gemeinde hat nach Firmen gesucht, die Baumpflegearbeiten im Auftrag der Kommune erledigen. Das kann teuer werden – muss es aber nicht.
Uwe Rechtenbach
18:00 Uhr
4 min.
Nach Neubauers Rückzug: Warum Landrat Krüger auf Stabilität statt Abrechnung setzt
Ausblick und Bilanz im Januar 2026: Mittelsachsens Landrat Sven Krüger im Gespräch mit der „Freien Presse“ in Freiberg.
Nach dem Ausscheiden von Dirk Neubauer musste die Kreisverwaltung Mittelsachsen schnell Stabilität finden. Landrat Sven Krüger spricht über den Übergang und über Kritik zu Beginn seiner Amtszeit.
Grit Baldauf, Wieland Josch
27.01.2026
3 min.
Taura will Solar-Energie als Stromquelle für Grundschule nutzen
Die Köthensdorf Grundschule soll Standort für eine Photovoltaikanlage werden.
Mit einer Photovoltaikanlage will die Gemeinde Taura die Ausgaben für Strom eigener Gebäude und Einrichtungen senken. Das geplante Vorhaben muss bis Ende 2026 umgesetzt sein.
Uwe Rechtenbach
Mehr Artikel