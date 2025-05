Drohungen gegen mehrere Schulen in Chemnitz – was steckt dahinter?

Die Drohungen gingen per E-Mail am Montagmorgen ein. Betroffen sind auch Schulen in Burgstädt, Schneeberg, Döbeln – offenbar in ganz Deutschland. Wie die Polizei die Lage einschätzt.

An dreizehn Schulen in und um Chemnitz sind am Montagmorgen Drohmails eingegangen. Das bestätigt die Polizei auf Anfrage, nachdem auf Social Media entsprechende Hinweise bekannt geworden waren. Womit konkret gedroht wurde, dazu macht die Polizei keine Angaben. An dreizehn Schulen in und um Chemnitz sind am Montagmorgen Drohmails eingegangen. Das bestätigt die Polizei auf Anfrage, nachdem auf Social Media entsprechende Hinweise bekannt geworden waren. Womit konkret gedroht wurde, dazu macht die Polizei keine Angaben.