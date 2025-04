E-Bike-Fahrerin in Neukirchen schwer verletzt: Warum die Frau nachts stürzte

Die Frau blieb kurz vor Mitternacht am Freitag an einer Bordsteinkante hängen.

In der Nacht zu Samstag ist in Neukirchen eine E-Bike-Fahrerin gestürzt. Dabei zog sie sich laut Polizeibericht am Sonntag schwere Verletzungen zu. Der Unfall passierte demnach 23.25 Uhr auf der Hauptstraße kurz nach der Kreuzung Chemnitzer beziehungsweise Stollberger Straße. Die E-Bike-Fahrerin habe offenbar versucht, von der Straße auf den...