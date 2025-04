E-Mobilität: Chemnitzer Firma punktet mit fahrbaren Powerbanks

Die Automobilindustrie in Sachsen hat gerade eine Durststrecke zu überwinden, die Konkurrenz aus Fernost wird immer stärker. Da braucht es neue Ideen, bei IMK Engineering an der Jagdschänkenstraße werden sie realisiert.

Große Roadshow in dieser Woche auf der Jagdschänkenstraße vor der Firmeneinfahrt von IMK Engineering. Acht Sportwagen Audi RS e-tron GT mit beachtlichen Pferdestärken unter der Haube hängen gleichzeitig an einem großen Ladecontainer. Die mobile Station des Autobauers aus Ingolstadt war vorher beim Weltwirtschaftsforum in Davos und beim...