  • E-Scooter-Fahrer in Chemnitz mit und unter Drogen erwischt

Eine Polizeikontrolle hat für einen 34-Jährigen mehrere juristische Folgen.
Eine Polizeikontrolle hat für einen 34-Jährigen mehrere juristische Folgen. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Eine Polizeikontrolle hat für einen 34-Jährigen mehrere juristische Folgen.
Eine Polizeikontrolle hat für einen 34-Jährigen mehrere juristische Folgen. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Chemnitz
E-Scooter-Fahrer in Chemnitz mit und unter Drogen erwischt
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Für einen 34-Jährigen hat eine Polizeikontrolle gleich mehrere juristische Folgen. Er verstieß nicht nur gegen Verkehrsregeln.

Chemnitz.

Polizisten haben auf einem Gehweg der Carl-von-Ossietzky-Straße einen E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass das Kennzeichen des Scooters abgelaufen war und zu einem anderen Fahrzeug gehörte. Ein mit dem 34-Jährigen durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Bei dem Tatverdächtigen fanden die Polizisten zudem Drogen wie Crystal und Ecstasy sowie einen Ausweis für eine andere Person. Da sich ein Anfangsverdacht gegen den irakischen Tatverdächtigen wegen Drogenhandels ergab, erfolgte die Durchsuchung seiner Wohnung. Dort wurden Cannabis, ein Einhandmesser und ein Fahrrad ohne Eigentumsnachweis gefunden. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen mehrerer Gesetzesverstöße ermittelt. (reu)

