„Echtes Leben findet nicht vor Bildschirmen statt“: Dieser Wegewart hat eine Mission

Ingolf Heinig erkundet Wanderwege rund um Burgstädt. Der 68-Jährige kennt die Region wie seine Westentasche. Als Wegewart von Taura, Mühlau und Hartmannsdorf setzt er aber trotzdem auf Digitalisierung.

Zwölf Wanderwege in und um Burgstädt empfiehlt die Stadt auf ihrer Internetseite. Einer, der sie alle abgelaufen hat, ist Ingolf Heinig. Der 68-jährige Rentner ist in Karl-Marx-Stadt geboren und in Mühlau aufgewachsen. „Und da wohne ich immer noch“, sagt der Vater von zwei Kindern. Er ist in einer wanderbegeisterten Familie in Mühlau...