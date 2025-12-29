MENÜ
  Falschparker, herumirrende Schafe oder Prügeleien: Der Mann für viele in Polizeiuniform

Bürgerpolizist Silvio Grebarsche steht in Hartmannsdorf bei Fragen der Sicherheit als Ansprechpartner zur Verfügung.
Bürgerpolizist Silvio Grebarsche (rechts) spricht am Hartmannsdorfer Rathaus mit Christina Neubauer und Bürgermeister Uwe Weinert. Sein Dienst erfordert Vernetzung und Abstimmung mit der Verwaltung.
In Mühlau stellt der Bürgerpolizist ebenfalls die Polizeipräsenz sicher und ist als zentraler Ansprechpartner für Bürger, Verwaltung und lokale Einrichtungen da.
Chemnitz Umland
Falschparker, herumirrende Schafe oder Prügeleien: Der Mann für viele in Polizeiuniform
Von Rita Türpe
Silvio Grebarsche ist seit einigen Monaten Bürgerpolizist für Hartmannsdorf und Mühlau. Obwohl die Gemeinden im Revierbereich Rochlitz als sichere und unauffällige Kommunen gelten, hat er dennoch eine Vielzahl an Aufgaben.

Wie die Polizei die Lage in Hartmannsdorf einschätzt und er zur Sicherheit beiträgt, wurde Polizeiobermeister Silvio Grebarsche in einer der letzten Sitzungen des Hartmannsdorfer Gemeinderates in diesem Jahr gefragt. „Ich schätze die Ruhe. Die Leute sind nett. Es gibt wenig Negatives zu erledigen“, sagte der 37-Jährige.
