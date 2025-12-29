Falschparker, herumirrende Schafe oder Prügeleien: Der Mann für viele in Polizeiuniform

Silvio Grebarsche ist seit einigen Monaten Bürgerpolizist für Hartmannsdorf und Mühlau. Obwohl die Gemeinden im Revierbereich Rochlitz als sichere und unauffällige Kommunen gelten, hat er dennoch eine Vielzahl an Aufgaben.

Wie die Polizei die Lage in Hartmannsdorf einschätzt und er zur Sicherheit beiträgt, wurde Polizeiobermeister Silvio Grebarsche in einer der letzten Sitzungen des Hartmannsdorfer Gemeinderates in diesem Jahr gefragt. „Ich schätze die Ruhe. Die Leute sind nett. Es gibt wenig Negatives zu erledigen“, sagte der 37-Jährige. Wie die Polizei die Lage in Hartmannsdorf einschätzt und er zur Sicherheit beiträgt, wurde Polizeiobermeister Silvio Grebarsche in einer der letzten Sitzungen des Hartmannsdorfer Gemeinderates in diesem Jahr gefragt. „Ich schätze die Ruhe. Die Leute sind nett. Es gibt wenig Negatives zu erledigen“, sagte der 37-Jährige.