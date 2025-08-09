Edvard Munchs „Angst“ in Chemnitz: So startete die spektakulärste Schau der Kulturhauptstadt 2025

Chemnitz
Norwegens Botschafterin und Sachsens Ministerpräsident sprechen zur Eröffnung - dann wollen Hunderte den „Schrei“ und den „Blick aufs Chemnitztal“ des weltberühmten Norwegers sehen.
Sie gilt als Höhepunkt im Programm der europäischen Kulturhauptstadt 2025: Unter dem Titel „Edvard Munch. Angst“ ist am Samstag in den Kunstsammlungen Chemnitz eine Ausstellung mit fast 100 Arbeiten des norwegischen Ausnahmekünstlers Edvard Munch eröffnet worden. Chemnitz, wo Munch auch selbst malte und zeichnete, steht damit im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.