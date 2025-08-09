Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Edvard Munchs „Angst“ in Chemnitz: So startete die spektakulärste Schau der Kulturhauptstadt 2025

Vorhang auf für die „Angst": Kuratorin Diana Kopka (l.) erläuterte der norwegischen Botschafterin Laila Stenseng (r.) und anderen VIP-Gästen Andy Warhols „Das Geschrei (Nach Munk)".
Vorhang auf für die „Angst“: Kuratorin Diana Kopka (l.) erläuterte der norwegischen Botschafterin Laila Stenseng (r.) und anderen VIP-Gästen Andy Warhols „Das Geschrei (Nach Munk)“. Bild: Mark Frost
Chemnitz
Edvard Munchs „Angst“ in Chemnitz: So startete die spektakulärste Schau der Kulturhauptstadt 2025
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Norwegens Botschafterin und Sachsens Ministerpräsident sprechen zur Eröffnung - dann wollen Hunderte den „Schrei“ und den „Blick aufs Chemnitztal“ des weltberühmten Norwegers sehen.

Sie gilt als Höhepunkt im Programm der europäischen Kulturhauptstadt 2025: Unter dem Titel „Edvard Munch. Angst“ ist am Samstag in den Kunstsammlungen Chemnitz eine Ausstellung mit fast 100 Arbeiten des norwegischen Ausnahmekünstlers Edvard Munch eröffnet worden. Chemnitz, wo Munch auch selbst malte und zeichnete, steht damit im...
