Ehemalige Globus-Mitarbeiterin eröffnet Präsent-Geschäft im Neefepark Chemnitz

Zaneta Wolff arbeitete in der Präsent-Abteilung bei Globus. Als der Markt schloss, entschied sie sich dazu, ihren Traum zu verwirklichen. Ihr eigener Laden füllt eine der leeren Flächen im Neefepark.

Wer in Chemnitz Präsentkörbe oder Windeltorten sucht, wusste bis vor einigen Monaten: Bei Globus im Neefepark wird man fündig. Seit der Schließung des Marktes im Mai vergangenen Jahres mussten Kunden sich andere Anbieter suchen.