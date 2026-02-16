MENÜ
  Jysk, AWG-Modemarkt, Rossmann: Wer im Chemnitzer Neefepark dieses Jahr einziehen soll

Noch stehen in der Einkaufspassage des Neefeparks viele Flächen leer. Im Obergeschoss (Foto) soll im Frühjahr „Seats and Sofas“ einziehen.
Noch stehen in der Einkaufspassage des Neefeparks viele Flächen leer. Im Obergeschoss (Foto) soll im Frühjahr „Seats and Sofas“ einziehen. Bild: Ralf Jerke/Archiv
Chemnitz
Jysk, AWG-Modemarkt, Rossmann: Wer im Chemnitzer Neefepark dieses Jahr einziehen soll
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das lange Zeit von großem Leerstand gezeichnete Center konnte im Herbst mit Kaufland wieder einen großen Lebensmittelhändler gewinnen. Nun tut sich auch etwas in der Passage. Die Details.

Es ist wieder etwas mehr Leben im Neefepark. Dieses Fazit ziehen mehrere von „Freie Presse“ befragte Händler des Einkaufscenters knapp vier Monate, nachdem dort Kaufland eine Filiale eröffnet hat. Kaufland ersetzte damals Globus, das nach nur fünf Jahren seinen einzigen Standort in Chemnitz aufgegeben hatte.
04.02.2026
3 min.
Ehemalige Globus-Mitarbeiterin eröffnet Präsent-Geschäft im Neefepark Chemnitz
Zaneta Wolff betreibt im Neefepark nun selbstständig ihre Präsentwerkstatt.
Zaneta Wolff arbeitete in der Präsent-Abteilung bei Globus. Als der Markt schloss, entschied sie sich dazu, ihren Traum zu verwirklichen. Ihr eigener Laden füllt eine der leeren Flächen im Neefepark.
Elisa Leimert
27.10.2025
3 min.
Nach Kaufland-Eröffnung: Wie geht es mit dem Chemnitzer Neefepark weiter, Herr Stahl?
Der Eigentümer des Neefeparks Jochen Stahl bei der Eröffnung von Kaufland. Für kommendes Jahr stellt er Investitionen und neue Mieter in Aussicht.
Kaufland hat geöffnet, aber in der Einkaufspassage dominiert Leerstand. Centereigentümer Jochen Stahl stellt für das kommende Jahr namhafte neue Mieter in Aussicht. Kommen die diesmal wirklich?
Benjamin Lummer
14:40 Uhr
2 min.
Nach Schnee-Chaos: Straßer verpasst Slalom-Medaille
Verpasste die Podestplätze deutlich: Deutschlands Slalom-Ass Linus Straßer.
Linus Straßer hat mit den Podestplätzen im Olympia-Slalom nichts zu tun. Etliche Topfahrer verabschieden sich bei schwierigen Bedingungen schon im ersten Durchgang. Ein Schweizer siegt.
14:46 Uhr
4 min.
Social-Media-Verbot für Kids? Wohin sich die Debatte dreht
Ein Selfie für die nächste Instagram-Story - das könnte für Kinder- und Jugendliche bis zu einer bestimmten Altersgrenze künftig tabu sein. (Symbolbild)
Scrollen ohne Ende, Suchtverhalten - viele Kinder und Jugendliche kommen kaum noch weg vom Smartphone. Ein Social-Media-Verbot scheint näher zu rücken. Wie könnte das aussehen?
Jörg Ratzsch, dpa
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
