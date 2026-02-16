Chemnitz
Das lange Zeit von großem Leerstand gezeichnete Center konnte im Herbst mit Kaufland wieder einen großen Lebensmittelhändler gewinnen. Nun tut sich auch etwas in der Passage. Die Details.
Es ist wieder etwas mehr Leben im Neefepark. Dieses Fazit ziehen mehrere von „Freie Presse“ befragte Händler des Einkaufscenters knapp vier Monate, nachdem dort Kaufland eine Filiale eröffnet hat. Kaufland ersetzte damals Globus, das nach nur fünf Jahren seinen einzigen Standort in Chemnitz aufgegeben hatte.
