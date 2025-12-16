MENÜ
  • Ehemaliger Ferioli-Betreiber in Chemnitz meldet Insolvenz an

Derzeit sind die Türen im „Ferioli“ geschlossen. Bild: Christian Mathea
Chemnitz
Ehemaliger Ferioli-Betreiber in Chemnitz meldet Insolvenz an
Redakteur
Von Christian Mathea
Vor einem Jahr eröffnet, schloss das Café Ende November seine Türen. Offenbar hatten sich die Betreiber verkalkuliert.

Seit Ende November ist das „Ferioli“ in Chemnitz wieder geschlossen. Schon vorher, Anfang Oktober, war das Café zwischenzeitlich dicht. Wegen „Betriebsruhe“ stand damals an einem Zettel am Fenster. Zu dieser Zeit (am 4. Oktober) hatte die Betreiberfirma gerade Insolvenz beim Amtsgericht Chemnitz angemeldet.
Mehr Artikel