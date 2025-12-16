Vor einem Jahr eröffnet, schloss das Café Ende November seine Türen. Offenbar hatten sich die Betreiber verkalkuliert.

Seit Ende November ist das „Ferioli“ in Chemnitz wieder geschlossen. Schon vorher, Anfang Oktober, war das Café zwischenzeitlich dicht. Wegen „Betriebsruhe“ stand damals an einem Zettel am Fenster. Zu dieser Zeit (am 4. Oktober) hatte die Betreiberfirma gerade Insolvenz beim Amtsgericht Chemnitz angemeldet.